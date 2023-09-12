鬼門關後「4生肖」財運一路飆！第1名有「命中最吉之神」罩著

▲4生肖在鬼門關後財運飆漲，讓人看了好羨慕。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本周四（14日）鬼門關，代表農曆七月即將結束。塔羅牌老師艾菲爾表示，對於「4生肖」來說，這是個值得期待的時刻，因為將迎來財運暴漲的絕佳好運，在未來的日子裡盡情享受財富和成功。其中第1名生肖鼠，在「命中最吉之神」天乙貴人的庇護下，財運「正處於高峰期」令人羨慕。

鬼門關4生肖「財運層層上漲」，你上榜了嗎：

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第4名：生肖龍

現在正是屬於你的時刻！幸運之星正照耀著你，財運上漲、事業順風順水，收入將會變得更加穩定可觀。更令人振奮的是，當農曆七月結束時，有位貴人將闖入你的生活，不僅會給予你強大支持和鼓勵，還將為你打開商機大門，讓你有機會增加收入、實現更多財富和成功，請務必把握機會、全力以赴。

第3名：生肖羊

你正處於一個極為幸運的時刻！太陽星和天喜星正在照耀你，讓你人緣格外好，桃花運勢也跟著旺。在鬼門關後你的財運也會隨之上升，這段時間你有望透過社交活動或建立愛情關係以獲得財富或禮物，這可能意味著將有意想不到的獎勵、收入或寶貴禮物。請好好利用這機會與人建立更多聯繫，享受愉快的社交互動。

▲屬狗的人將有升官加薪的機會。（示意圖／記者許宥孺攝）

第2名：生肖狗

你有天德貴人和文昌星的力量在加持，使你在學業和事業方面有顯著進步。農曆七月結束財運跟著飆漲，這段時間你有機會通過考試取得優異成績，或因升職而增加收入、獲得額外獎金。這是一個充滿潛力的時刻一定要好好保握，努力實現自己的目標和夢想，相信自己、堅持就能取得更多財富。

第1名：生肖鼠

在天乙貴人的庇護下，你的財運正處於高峰期！尤其在鬼門關後有機會獲得意外之財或取得投資收益，這代表著會有一筆不錯的贈與、奇妙的機會，或你的投資正要開始蒸蒸日上了。請保持警覺心，留意身邊機會，謹慎處理金錢事務，這是可累積財富的好時機。善用智慧和資源、相信自己、勇敢追求財富，就能實現目標。