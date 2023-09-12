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「12生肖」財運排行！前5名準備數錢　屬狗收入沒了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲艾菲爾預測未來2年有5星座運勢暴漲，準備數錢了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾點名，在未來2年，財運將受到生肖的衝合影響，在這週期內，財務走向將會經歷各種起伏，有些生肖將迎來財富機遇，有的則面臨挑戰，並盤點12生肖「未來2年財運排行」，強調這影響非絕對，個人的決策與努力也會發揮關鍵作用，時時保持謹慎、精打細算，並以最大程度利用有利的影響，應對不利狀況。

艾菲爾盤點12生肖未來2年財運排行榜：

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【財運上升的生肖】

第1名：生肖龍－本命旺財

事業順利、收入穩定，有機會獲得意外之財或繼承遺產。

第2名：生肖猴－正財滿滿

工作表現出色，能得到上司及同事認可，有升職加薪的機會。

第3名：生肖蛇－外出得財

適合從事旅遊、貿易、教育等相關行業，有機會結識有利的人脈，拓展業務或學習新知識。

第4名：生肖豬－家財萬貫

家庭和睦、夫妻感情甜蜜，可能收到親友的禮物或是紅包，也可能投資房產或裝修家居。

第5名：生肖鼠－意外之財

運氣好，有可能中獎或是發現寶物，也可能從小投資中獲得豐厚回報。

▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲生肖兔、牛、雞、馬財運持平，一定要做好理財規劃。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

【財運持平的生肖】

第6名：生肖兔－小有收穫

雖然工作可能辛苦，但你能得到一定的報酬。要注意理財規劃，不要盲目跟風或冒險，穩健的理財計劃和適度的儲蓄有助於你穩定財務。

第7名：生肖牛－收支平衡

工作相對穩定沒太大變化，這段時間需特別注意節約用錢、避免浪費或過多借貸。謹慎的財務管理將幫助你維持穩定經濟狀況。

第8名：生肖雞－勉強維持

工作壓力可能較大、但收入不會很高。在這階段需要積極學習新技能以提升自身競爭力，以便在職場中有更好表現。

第9名：生肖馬－起伏不定

工作時好時壞、收入不太穩定。在這時期需要更多的努力和毅力，勿輕易放棄或失去信心。靈活應對各種挑戰，並保持財務目標的堅定追求，有助於度過波瀾起伏的時期。

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲財運低迷的3生肖有破財可能，或頓時失去收入來源。（示意圖／記者劉維榛攝）

【財運低迷的生肖】

第10名：生肖羊－花費大於收入

工作缺乏動力或創意，使得收入不足以滿足自己的需求和慾望。在這段時間內，需特別注意情緒和消費行為的控制，制定嚴格的預算和理性的支出計畫，以避免不必要的浪費是重要的。同時也要尋求新的工作機會或提升技能，以改善財務狀況。

第11名：生肖虎－破財多於得財

工作恐遇到困難或挫折，導致收入銳減或停滯不前。在這階段要特別留意身體健康和安全，避免不必要的風險和支出。尋求職業支持和諮詢，或許有助於應對工作方面的挑戰，重新找到經濟平衡。

第12名：生肖狗－失去財富資源

工作受到打擊或影響，造成收入減少或中斷。這時期要積極尋求他人協助和支持，可能需要重新評估個人財務，並制定緊急的財務計畫。同時要保持樂觀態度，相信自己終能克服困難，逐漸恢復財務穩定。

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