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延長至今年6月底！　北市電動機車加碼補助8000元

▲快訊／Gogoro S2性能版＋Gogoro 2 Delight亮相！最低699騎到飽限時推出。（圖／記者游鎧丞攝）

▲台北市電動機車加碼補助延長。（資料圖／記者游鎧丞攝）

記者袁茵／台北報導

因應2050年淨零排碳及鼓勵電動運具，北市府於2021年10月8日推出「振興加碼 電動熊讚」方案，民眾申請相當踴躍，統計至2021年11月底，北市電動機車新購數量較加碼前月平均銷售量成長1.6倍；因應民眾購車熱烈，北市府表示，將補助期限延長至2022年6月30日，呼籲有意換購的民眾別錯過。

北市府日前宣示，2030年電動機車設籍數占比要達到30%的長期目標，提供運具電動化穩定的政策支持， 2021年10月又配合中央振興經濟方案，推出「振興加碼 電動熊讚」，只要在2021年10月8日至12月31日期間購買電動機車，就可以獲得8000元額外補助，使北市11月電動機車單約新購數量達1877輛，較加碼前的1至9月成長1.6倍。

由於民眾反映電動機車產能不足，恐無法於年底前交車，北市府環保局表示，為避免影響民眾申請補助權益，決定延長「振興加碼 電動熊讚」8000元加碼補助方案期限至2022年6月30日，也提醒市民朋友把握機會，欲購從速。

除了振興加碼補助政策外，環保局指出，北市府積極建構友善電動機車使用環境，台北市換電站於2021年11月已達208站，建置密度達0.77站／公里，為六都布設最方便的城市，預計到2022年可增至250站以上。

▼北市電動車振興加碼延長。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市電動車振興加碼延長。（圖／台北市政府提供）

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