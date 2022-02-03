訪青年西點世界盃拉糖冠軍 黃偉哲和台南之光顏志全暢談夢想

▲台南市長黃偉哲3日上午特地赴台南柳營，和甫獲得青年西點世界盃拉糖冠軍的法式龍鬚糖創辦人顏志全一起大聊夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲3日上午特地赴台南柳營，和甫獲得青年西點世界盃拉糖冠軍的法式龍鬚糖創辦人顏志全一起大聊夢想，顏志全希望將糖果工藝及東方傳統文化與西方甜點美學融合並更加發揚光大，黃偉哲則勉勵青年堅持自己夢想的同時也能一起將台南推向世界。

黃偉哲表示，柳營人才輩出，不僅有果醬男孩，現在還有青年顏志全得到義大利拉糖冠軍。尤其年輕的顏家兄弟，能夠把龍鬚糖的技藝跟法式甜點，毫無違和感地結合在一起，實在不容易。傳統美食融合西式甜點的創新作法，可說是台南之光，也是台灣之光。

在法式甜點領域努力鑽研超過10年的顏志全，在一次偶然際會下與中華傳統文化結合，成為法式龍鬚糖創辦人，並致力於研究糖果工藝及中華文化與西方甜點美學做融合，曾在義大利SIGEP青年西點世界杯拉糖冠軍，台灣Gateaux 蛋糕展拉糖組-冠軍，東京日本蛋糕展拉糖組銀牌，香港拉糖組銅牌、台灣蛋糕展拉糖組冠軍等各國大獎。目前在北部創業以法式龍鬚糖為主，頗受民眾喜愛，家住柳營士林里，為提振柳營在地文化，去年規劃於劉家古厝附近創立工作室，希能提振家鄉經濟發展及觀光資源。

黃偉哲也應允，未來顏志全成立工作室如有需要市府服務之處，將協調各級單位全力協助，因為南市府一向鼓勵青年返鄉創業，而且顏志全的創業亦能幫助振興柳營的觀光，台南市府責無旁貸。