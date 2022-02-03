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黃偉哲陪同總統蔡英文慰勉南警　感謝警方為社會奉獻付出

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲陪同下，前往台南市警歸仁分局慰問，感謝警方為社會奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲陪同下，前往台南市警歸仁分局慰問，感謝警方為社會奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲3日陪同總統蔡英文、內政部長徐國勇及警政署長陳家欽，在大年初三前往台南市警歸仁分局慰勉警察人員並頒發慰勉金，對於警察人員無論在治安、交通工作都全力以赴，感到欣慰。

總統蔡英文表示，過去一年來感謝各位警察同仁積極執法降低各項犯罪事件，維護治安，近年來，大家關切的酒駕，立法院已三讀通過修正道路交通管理處罰條例，加重酒駕刑罰及行政罰，期許警察人員持續嚴格執法，尤其是在春節期間，全力降低酒駕案件的發生，共同維護交通安全。

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲陪同下，前往台南市警歸仁分局慰問，感謝警方為社會奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總統蔡英文強調，近日疫情仍嚴峻，警察機關協助各項防疫工作，非常辛苦，提醒警察同仁執行各項勤務一定要做好防護工作，對於勤務所需的防疫物資，政府也一定會充分提供給予支持，共同來為防疫努力。

黃偉哲市長指出，春節期間是家人團聚的難得時刻，但治安無假期，非常感謝警察同仁的努力及奉獻，堅守崗位，讓市民有安全感，平安過好年。

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲陪同下，前往台南市警歸仁分局慰問，感謝警方為社會奉獻付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局指出，2021年全般刑案、暴力犯罪發生數均大幅減少，顯見台南市在掃黑、肅槍，嚇阻暴力犯罪，已發揮打擊黑道、安定民心的效果。此外，竊盜、詐欺犯罪破獲數均增加，在攔阻詐騙成效更為六都第一，也是六都中詐騙車手提款熱點最少的城市。

台南市各區近年來有長足的發展，例如歸仁區轄內有台南機場、高鐵台南站等交通樞紐，高鐵站區周邊還有中央與地方共同大力推動的沙崙智慧綠能科學城。另外，大台南會展中心及三井outlet即將開幕，可以想見未來的治安、交通工作將日益繁重，市警局的執勤作為將因地制宜與時俱進，提升科技偵查的專業知能，順應趨勢超前應變。

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