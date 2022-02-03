黃郁婷穿中國隊服！外科醫：祝令尊中國的滑冰鞋工廠生意興隆

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

記者黃君瀚／綜合報導

滑冰選手黃郁婷代表台灣參加2022北京冬奧，卻在練習時穿上中國隊服引起軒然大波；體育署坦承她的敏感度不足，但不至於祭出懲處。澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲今（3）日發文，質疑此舉是否是精心設計，塑造台灣民眾打壓、不照顧運動員的氛圍？他在文末則送上祝福「祝令尊在中國的滑冰鞋工廠生意興隆」。

杜承哲醫師3日在臉書下午，談起黃郁婷事件，他認為若是為了任何重要的價值、家人有急難，因而穿上其他國家的戰袍，大家肯定會予以祝福，但現實中「中國人對台灣的態度」特別敏感，一如不會有立陶宛選手參賽前拿俄羅斯球衣來穿，也不會有伊朗選手穿上以色列戰袍打卡。

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他說，政府為了培訓運動小將，除了陳菊承諾過的滑輪溜冰場落成，另有許多的支援與扶持，可能有做得不夠之處，卻也不該如此相待，「如果是精心設計一場移籍之前的秀，最後塑造出台灣民眾打壓，不照顧運動員，不得不離去的姿態，就大可不必了。」

杜承哲醫師在文章最後給予黃郁婷祝福，「黃郁婷的戰績很好，希望你未來職業生涯一片光明，也祝令尊在中國的滑冰鞋工廠生意興隆。」

▲黃郁婷之後張貼的影片則都是穿著中華隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

黃郁婷擁有9面亞錦賽金牌，是競速滑冰1000公尺世界紀錄保持人，將在7日代表台灣出戰1500公尺項目，也是中華隊本屆首位在冬奧登場的選手。未料她日前在個人IG上傳練習影片時，被發現穿著紅、黑的中國隊服，惹怒大批台灣網友。

黃郁婷隨後移除了影片，並強調「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！」她解釋身上的中國隊服是來自「非常要好」的中國隊朋友，「我們幾年前一起在德國訓練冰刀，後來她回中國我去美國，今年好不容易又相見，她送給我的禮物！就這樣！」

針對黃郁婷引發的風波，體育署副署長林哲宏接受媒體訪問時表示，黃郁婷已親自向團本部說明狀況並致歉，黃郁婷確實「敏感度」不足，但不至於要取消她的參賽資格或進行懲處，會請代表團的選手注意個人在社群媒體上的發言。