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天雷劈斷高壓電纜炸出火團！民主剛果26人被電死　屍橫遍地畫面曝

▲▼民主剛果發生高電壓電纜掉落意外，造成26死、2傷到悲劇。（圖／翻攝自推特）

▲民主剛果發生高電壓電纜掉落意外，造成26死、2傷的悲劇。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

非洲民主剛果2月2日發生了一起悲劇，位於市場旁的高壓電纜在暴雨中被雷擊中，斷裂後掉在民宅和市場上，造成26人死亡、2人受重傷。從推特上流傳的現場畫面可見，事發後現場處處可見受害者的屍體倒臥在水坑內，而現場目擊者則表示，他在事發當時見到有火團飛來。

綜合美聯社與路透社報導，民主剛果位於首都金沙薩的Matadi Kibala市場，2日因天氣惡劣，一根高壓電纜被雷擊中後掉落，壓在了多間房屋和市場上，導致26人觸電身亡。政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）在推特證實，遇難者包括24名女性和2名男性，另有2人嚴重受傷。

網路隨後流出疑似現場畫面的影片，可見當時有數具遺體正倒臥在水坑裡，而民眾則圍在屍體旁哭泣，周圍散落著新鮮農產品。當地小販夏琳（Charlene Twa）告訴美聯社，「我們當時正擠在廣場的一座教堂裡避雨。突然，一團火焰飛來，把我們全都嚇壞了，當我出去時，就看到街上的小販全都趴在了地上。」

穆亞亞透露，他和總理盧孔德（Sama Lukonde）已到現場查看，而政府也將召開危機會議就此事進行討論。金沙薩是一個人口多達1300萬人、基礎設卻十分施落後的城市，當地也經常發生電纜斷裂倒塌事故。當地國家建築師協會指出，這起意外原本可以被避免，但由於政府缺乏城市規劃才會造成悲劇發生。

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