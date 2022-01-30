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聯合國專家「遭綁架斬首」棄屍田裡　民主剛果判51人死刑

▲▼聯合國專家在進入民主剛果調查後被殺。（圖／翻攝自推特／@thfessy）

▲聯合國專家卡塔蘭（左）和夏普（右）在進入民主剛果調查後被殺。（圖／翻攝自推特／@thfessy）

記者葉睿涵／編譯

非洲剛果民主共和國2017年爆出有2名聯合國專家在境內遇害後，當地軍事法庭在29日將涉案的51人判處死刑。據悉，被判處死刑的人士大多來自反政府的民兵組織，而實施謀殺的目的則是為了報復聯合國。

綜合外媒報導，剛果民主共和國中部的開賽省在2016年8月因地方領袖薩普（Kamuina Nsapu）被殺，觸發政府軍和民兵組織之間的大規模暴力衝突，造成3400人死亡，數以萬計的人流離失所。聯合國2017年派出專家夏普（Michael Sharp）和卡塔蘭（Zaida Catalan）到當地調查。

不料，夏普和卡塔蘭在當地進行調查時竟被一群武裝人員當街攔下，並將他們綁架到附近的一個小村莊。2人的屍體16天後在一塊田地內被尋獲，卡塔蘭生前慘遭斬首，就連他們的翻譯特辛特拉（Betu Tshintela）也一同遇害。

官方將這起事件歸咎於親薩普一派的民兵，聲稱他們因不滿聯合國未能阻止政府軍對他們進行攻擊，於是在3月12日綁架夏普和卡塔蘭，並當眾處決2人。然而當局後來發現，民主剛果上校曼布維尼（Jean de Dieu Mambweni）與數名官員曾為民兵提供彈藥，有勾結民兵、參與謀殺的嫌疑，因此將此案定為「有預謀的安排」，並認為該國的國安部成員可能參與其中。

軍事法庭於今年1月29日開庭起訴54人，並以恐怖主義、謀殺、參與暴亂及戰爭罪行等罪名提出告訴。由於這54人中有22人已逃至海外，因此有多人並未出席這場審判。法庭最終裁定其中51人罪名成立，並將判處死刑。這些定罪這大多為民兵組織成員，不過由於民主剛果已於2003年宣布暫停執行死刑，因此他們可能會被改判終生監禁。

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