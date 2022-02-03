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出遊前先看燈號！北市16處人潮一次看　顯示「紅燈」別前往

▲台北旅遊人潮警示燈號系統畫面。（圖／北市府提供）

▲台北旅遊人潮警示燈號系統畫面。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

疫情當前，出遊先看人潮警示燈！台北市觀傳局推出「台北旅遊人潮警示燈號系統」 ，有台北市16處熱門景點的人潮景燈，也整合部分景點即時影像、即時天氣概況、周邊交通路況、周邊停車場等資訊，讓民眾前往各景區前能先瀏覽相關資訊，有更好的旅遊品質。

針對16處熱門景點，觀傳局進一步指出，包含「迪化街年貨大街」、「西門町商圈」、「士林觀光夜市」、「信義商圈」、「陽明公園」、「松山文創園區」、「南區花海」、「古亭河濱公園花海」、「三層崎花海」、「貓空」、「士林官邸公園」、「白石湖」、「竹子湖」、「中正紀念堂」、「華山文創園區」及「樂活夜櫻季」等。

觀傳局也說，去年推出這套系統，以電信信令推估各景區現場人潮狀況，並以不同時段景點範圍人潮平均值的概念自動判斷出人潮燈號，燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往；另頁面也同時顯示景點周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區之多元資訊，出門前可一目了然。

觀傳局提醒，邁入春節假期，疫情期間，民眾如有外出需求，可先至台北旅遊網「台北旅遊人潮警示燈號系統」瀏覽景區燈號；民眾前往景區時應遵循各場所之防疫規定，確實佩戴口罩、完成實聯制、維持社交距離，並做好個人防疫措施，減少接觸感染風險，保護自己與他人的健康，才能安心出遊、平安返家。

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