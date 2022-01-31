準岳母連討3次聘金！他咬牙全付「全家積蓄被搾乾」換超綠結局

▲女方家騙3次聘金。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽蕭縣一女方因騙3次聘金，致男方家幾乎傾家蕩產，在男方勝訴之後女方仍拒不退錢。法院在強制執行時遭到女子母親抗拒，其母親還對執法人員進行辱罵，在被帶上車後，還翹著二郎腿滿嘴髒話，最終被逮捕。29日，法院方面稱，涉事女方騙了不止一家聘金，目前女方母親已被拘留，對其抗拒執行的行為，後續將處理。

據《極目新聞》報導，1月28日上午，一名身著紅色格子外套的中年女子，坐在安徽蕭縣法院的公務車中大聲謾罵，無理取鬧。影片顯示，警員執法時，女方（其母）態度囂張，「 你什麼法律，你法什麼律，我們要說理，都是你說的算啊，你戴銬子又怎樣，不就帶個銬子嗎？」

之所以出現這一幕，是因為當地人民法院在進行案件執行時，遇到該女子的抗拒。法院方面稱，涉事女方因為騙3次聘金，致男家幾乎傾家蕩產，但女方（其母）拒不履行義務，甚至謾罵執行人員。

當地法院發布的現場執行影片中看到，在執行人員對女方母親3次口頭警告仍無果後，遂對其實行強制措施。法院還透露，涉事女方騙了不止一家聘金，目前女方母親已被拘留，對其抗拒執行的行為，後續將處理。

網友看後怒罵稱，「把錢吐出來，牢裡過年吧」、「建議定詐騙，追究她刑事責任」、「全靠結婚掙錢，多要聘金，好一點的結婚一年給你留個孩子跑了，然後再找下一家結婚」。