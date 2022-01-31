　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

準岳母連討3次聘金！他咬牙全付「全家積蓄被搾乾」換超綠結局

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲女方家騙3次聘金。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽蕭縣一女方因騙3次聘金，致男方家幾乎傾家蕩產，在男方勝訴之後女方仍拒不退錢。法院在強制執行時遭到女子母親抗拒，其母親還對執法人員進行辱罵，在被帶上車後，還翹著二郎腿滿嘴髒話，最終被逮捕。29日，法院方面稱，涉事女方騙了不止一家聘金，目前女方母親已被拘留，對其抗拒執行的行為，後續將處理。

據《極目新聞》報導，1月28日上午，一名身著紅色格子外套的中年女子，坐在安徽蕭縣法院的公務車中大聲謾罵，無理取鬧。影片顯示，警員執法時，女方（其母）態度囂張，「 你什麼法律，你法什麼律，我們要說理，都是你說的算啊，你戴銬子又怎樣，不就帶個銬子嗎？」

之所以出現這一幕，是因為當地人民法院在進行案件執行時，遇到該女子的抗拒。法院方面稱，涉事女方因為騙3次聘金，致男家幾乎傾家蕩產，但女方（其母）拒不履行義務，甚至謾罵執行人員。

當地法院發布的現場執行影片中看到，在執行人員對女方母親3次口頭警告仍無果後，遂對其實行強制措施。法院還透露，涉事女方騙了不止一家聘金，目前女方母親已被拘留，對其抗拒執行的行為，後續將處理。

網友看後怒罵稱，「把錢吐出來，牢裡過年吧」、「建議定詐騙，追究她刑事責任」、「全靠結婚掙錢，多要聘金，好一點的結婚一年給你留個孩子跑了，然後再找下一家結婚」。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
快訊／高雄確診醫護足跡曝！　2超商、禮拜堂、知名滷味店
住確診者對面染疫！　恐「環境污染」高雄大樓急清消
爆乳鋼琴女神又出事！　「遭YouTube處分」網崩潰
高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急採112人PCR出爐
確診13歲童「搭3路公車」遊台中夯點　市府：足跡重疊快去篩
女主播返台驚魂！　同機旅客陽性「秒被救護車載走」
快訊／北市今+1！　補習班學生家長染疫
這4款中獎率超過50%！「刮刮樂排行」一次看
新北男童返鄉確診！　搭高捷爽玩2百貨公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狄仁傑「一人八化」vs上官婉兒　河南衛視再推「國色天香」3D舞蹈秀

準岳母連討3次聘金！他咬牙全付「全家積蓄被搾乾」換超綠結局

第一次見家長！她PO「男友家招待菜色」問正常嗎？網一面倒勸分手

接力運-20馳援東加　解放軍海軍071兩棲船塢登陸艦除夕「出征」

恆大除夕前發通告「資產被接管」　涉5.2億美元融資擔保

普丁領銜國際政要出席北京冬奧　阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

裴洛西視訊賴清德挺台參與WHO　大陸外交部：向美方提出嚴正交涉

張藝謀、脫口秀首登央視春晚舞台　太空人零點鐘聲獻宇宙祝福

大陸日增本土40+4　杭州成重災區「逾3萬人遭集中隔離」

陸外交部批「台灣哪來副總統」　陸委會反擊：中華民國是主權國家

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

狄仁傑「一人八化」vs上官婉兒　河南衛視再推「國色天香」3D舞蹈秀

準岳母連討3次聘金！他咬牙全付「全家積蓄被搾乾」換超綠結局

第一次見家長！她PO「男友家招待菜色」問正常嗎？網一面倒勸分手

接力運-20馳援東加　解放軍海軍071兩棲船塢登陸艦除夕「出征」

恆大除夕前發通告「資產被接管」　涉5.2億美元融資擔保

普丁領銜國際政要出席北京冬奧　阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

裴洛西視訊賴清德挺台參與WHO　大陸外交部：向美方提出嚴正交涉

張藝謀、脫口秀首登央視春晚舞台　太空人零點鐘聲獻宇宙祝福

大陸日增本土40+4　杭州成重災區「逾3萬人遭集中隔離」

陸外交部批「台灣哪來副總統」　陸委會反擊：中華民國是主權國家

台中單純學區房不夠看　雙語菁英學區宅最搶手

盤點10件春節絕對不能做的事　成功避雷，好運一整年！

好想財富自由！YouTuber分享「5大心得」　關鍵4%可讓本金用不完

美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

住舊案確診者對面染疫！高雄「雙傳播鏈」還在燒　疑舊大樓環境污染

春節流感傳播風險增　新北增設「類流感特別門診」

5G發展再上層樓　三星：2022年5G手機需求大增　

吳慷仁、邵雨薇過年也要放閃！　網抓包賀年照「背景一樣」笑：有4隻手

台人最討厭的過年習俗！「初二回娘家」只排第2　網喊第1名太危險

桶屍案／16歲少女被誣指偷300萬！遭殺害「塞進鐵桶」棄屍

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

第一次去男友家！她PO男友家招待菜色問正常嗎

陸版N號房再現！戀童網上架3歲女童私密影片

女肚痛到暈　倒地前1封簡訊救她一命

嬰高燒不退！外婆幫刮痧害臉潰爛

大陸「霍爾效應推進器」重大突破　比肩美國水準

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

陸新能源車補貼年底　官方：儘早研究優惠延續

可樂當水喝！20多歲正妹門牙慘被溶解

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

習近平春節談話　涉台只有十個字

西安男封城困在家！穿襪子在客廳跑700公里

社區驚現道士焚屍！住戶見一排白衣嚇傻

恆大除夕前發通告「資產被接管」 涉5.2億美元融資擔保

更多熱門

相關新聞

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

過年時長輩最關心的，就是什麼時候結婚，以及會不會生小孩。近日網路上一張對話圖引起熱烈討論，母親問兒子「什麼時候回家」，以及「要多準備一雙筷子嗎」，聽完肯定的答覆，原先相當興奮，沒想到下秒被潑冷水，氣得說「可以不用回來了」。

「最美新娘」吳姍儒婚前保養4招全公開

「最美新娘」吳姍儒婚前保養4招全公開

3萬請保姆「讓老婆上班領3萬」！　過來人讚：賺到了

3萬請保姆「讓老婆上班領3萬」！　過來人讚：賺到了

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰

防詐騙就問本命是誰！THE BOYZ飯曝實戰對話

防詐騙就問本命是誰！THE BOYZ飯曝實戰對話

關鍵字：

聘金結婚詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

免費拿「888元農遊券」機會來了！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面