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冬奧開幕2／沒下雪照樣滑冰　「不怕摔成狗吃屎」這個運動正夯

記者任以芳／北京報導

2022年北京冬奧會明4日即將開幕，大陸為了推動3億全民冰雪運動，去年一整年至今，各省滑雪商機無限，室外滑雪場地人潮比起以往多三、四成。由於受限氣候，室內滑雪機熱潮一年四季都能玩，成為滑雪初學者必去地方。《東森新媒體ETtoday》記者採訪北京室內滑雪場，消費者可以分為單板和雙板，還能請教練教初級動作，目前是北京最夯室內運動。

▲▼ 2022、冬奧、北京滑雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京冬奧帶動室內滑雪商機。（圖／記者任以芳攝）

即使不是冬天也能玩滑雪，過去一年大陸室內滑雪熱潮開始興起，不受場地、天氣限制，很適合初學者練習體驗。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪體驗，門票不便宜，因為業者提供全套滑雪裝備，外加教練服務，各家平均單次課程至少700元起跳，換算2800元台幣上下。

室內滑雪機可以上下捲動，模擬滑雪板運行的速度。一開始菜鳥上場，教練從穿戴裝備到基礎動作都有教學步驟。教練表示，「因為冬奧熱潮關係，來學習滑雪的人明顯增加，有大人也有小孩。很多人都還學習基本動作，等到熟悉之後，再去真正滑雪場體驗比較安全。」不少北京家長專門包課，一次都是20、30堂，希望孩子多一項課外活動技能。

▼ 冬奧滑雪熱潮，帶動冰上運動周邊商品  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、冬奧、北京滑雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、冬奧、滑雪、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲台生體驗冰壺運動 。（圖／記者任以芳攝）

冬奧主委會安排，開放在京台青在「冰立方」體驗冰壺運動，現場有教練指導基本動作，因為都是新手上路，只能使用助滑器練習起步。一開始，所有人都很「滑溜」，無法掌握要訣，一出發都，幾乎第二次慢慢上手。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問北大醫學部口腔學院20級碩士、北大台灣學生會副會長呂佩欣表示，「這是第一次踏上賽道，感覺很新鮮。參訪場館後覺得大陸做事很有效率，不管是設計到完工速度都很快，場館規劃像是控溫部分十分用心。」

▲▼北京、冬奧、滑雪、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸舉行冬奧，這兩年滑雪場生意人潮增加。（圖／記者任以芳攝）

大陸滑雪熱潮也帶動各省滑雪場商機，《東森新媒體ETtoday》走訪八達嶺雪場，北京有一批台青組織冬奧志願者服務團隊，從去年12月開始到過年前，北大台籍教師陳文成帶領下，每週都會組織在京台青到郊區滑雪場，體驗冰上運動。

不少台青受訪時說，台灣是溫暖的海島型氣候，只有上合歡山才有機會賞雪，光是跑一趟南投也是很累人，很多人幾乎都沒見過下雪天，更別說體驗滑雪樂趣。北京對外經濟貿易大四台生廖怡婷選擇學雙板，剛開始很怕跌倒，沒想到不到半天時間就掌握初步要領。

廖怡婷接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「一看到滑雪是免費，很興奮立刻報名，剛開始站到滑雪道上就下來了，因為是初學者滑的時候沒有速度感，不過整體下來很開心。」

▲▼ 2022、冬奧、北京滑雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸官方帶動三億人參與冰雪運動，一年總產值高達千億人民幣。（圖／記者任以芳攝）

記者也走訪河北張家口雲頂滑雪場館，即使疫情影響還是有不少遊客。許多老經驗的滑雪者遊客受訪時說，之前來滑雪的都是一些老面孔，2021年入冬後滑雪的人潮突然變多了，許多，應該是受南方人特地北上滑雪，應該都是受到冬奧宣傳影響，帶動冰上運動商機。

另一名從南京來的李先生受訪時說，之前都去日本、韓國滑雪，因為疫情改到張家口，大陸自己經營的雪場設備也不輸國外。」身上滑雪裝備是在大陸新買的，整套花了4萬多人民幣（約17萬台幣）。大陸官方積極「帶動三億人參與冰雪運動」，預計冰雪商機延續下去，一年總產值高達千億人民幣。
 

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