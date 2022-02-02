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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭印軍攻擊陸血性團長首曝光！　「左顱骨破洞恢復」參與聖火傳遞

▲▼ 2022.2.2北京冬奧聖火傳遞、祈發寶、大陸首位世界速滑冠軍羅致煥親吻火炬 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京冬奧聖火傳遞。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧開幕倒數計時，冬奧聖火接力今（2日）首站在北京奧林匹克森林公園啟動，擔任第1棒火炬手是大陸第一位世界滑速世界冠軍羅致煥；之前鎮守中印邊境解放軍團長祁發擔任冬奧森林公園起點第2棒任務。據了解，北京冬奧火炬手總共有1200多位參與，包括五名台灣民眾，其中一人是君太百貨創始人章啟正，負責森奧第107棒聖火。

▲▼ 2022.2.2北京冬奧聖火傳遞、祈發寶、大陸首位世界速滑冠軍羅致煥親吻火炬 。（圖／記者任以芳攝）

▲韓正把聖火交接給第1棒火炬手，大陸首位世界速滑冠軍羅致煥。（圖／記者任以芳攝）

北京冬奧會聖火傳遞將於2到4日舉行，分別在北京、延慶、張家口3個賽區進行。今火炬傳遞啓動儀式在北京奧林匹克森林公園舉行，由大陸國務院副總理韓正主持開幕儀式。北京市委書記、冬奧組委主席蔡奇表示，要舉辦一場簡約、安全奧運盛會。

準時9時16分，由韓正宣布「北京2022年冬奧會火炬接力開始！」點燃北京冬奧會火炬後，交給親手第1棒火炬手，大陸首位世界速滑冠軍羅致煥，即使高齡80歲身體依然健朗，順利交接第2棒火炬手大陸太空人景海鵬。

▲▼ 2022.2.2北京冬奧聖火傳遞、祈發寶、大陸首位世界速滑冠軍羅致煥親吻火炬 。（圖／記者任以芳攝）

▲中印邊境團長祁發寶左側顱骨重建恢復極好。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者位於第二站北京冬奧公園，上午11點36分舉行聖火傳遞。第一棒是大陸女將短道速滑冠軍王濛，大約跑100公尺左右，交棒給中印邊境團長祁發寶。事後現場聖火傳遞者有採訪環節，官方沒有安排祁發寶出席，不少媒體趁機追問「參加活動感想？」、「有沒有關注哪些冬奧選手？」，祈發寶點頭微笑致意，結束任務後快步離開。

1979年出生的祈發寶是甘肅武威人，2021年2月，中印邊境加勒萬河谷發生流血衝突，造成四名解放軍喪生。當時邊防部隊團長祁發寶按規定帶幾名官兵交涉，遭到印軍包圍突擊，他張開雙臂阻擋大批印軍，被打到頭破血流一度命危，震撼畫面讓外界印象深刻。

衝突事件後，祈發寶左側顱骨受傷有一個大洞，靠著3D重建顱骨手術慢慢恢復。這次冬奧首次在媒體前曝光，《東森新媒體ETtoday》記者現場觀察，祈發寶恢復狀況不錯，精神、樣貌比在中印邊境時圓潤一些，左側頭顱重建後也恢復飽滿頭型，現場不少志願者和義工搶著拍照合影，還誇讚他是英雄。

▲▼北京君太百貨總裁、前北京台資企業協會會長章啟正是這次北京冬奧聖火接力者之一，昨晚就進駐飯店驗核酸、今早參加啟動儀式後，在奧林匹克公園的閉環範圍內參與聖火接力。現場出席聖火接力者有135人，每人約跑100公尺。 。（圖／受訪者提供）

▲北京君太百貨總裁、前北京台資企業協會會長章啟正是這次北京冬奧聖火接力者之一（圖／受訪者提供）

據了解，這次參加北京冬奧聖火傳遞者，年齡最大的86歲、最小的14歲，總共有1200人，包括5名台灣民眾。前北京台協會長、北京君太百貨總裁章啓正也是聖火接力者之一，昨晚進住飯店閉環核酸檢測，一早參與奧林匹克公園聖火傳遞，現場出席接力者共135人，每人平均跑135公尺交接聖火。

大陸聖火接力者方面，奧森第19棒火炬手是大陸籃球協會主席姚明，現場身高識別度十分明顯，引起媒體關注。大陸導演張藝謀擔任134棒火炬手，這次他也是北京冬奧會和冬殘奧會開、閉幕式總導演。

冬奧聖火傳遞北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。預計3日上午，傳遞活動將到延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園，下午在張家口陽原泥河灣遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址進行火炬傳遞。2月4日的火炬傳遞活動將在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園進行，其中北京奧林匹克森林公園的傳遞屬於閉環內傳遞。

▼ 冬奧聖火傳遞北京賽區4個傳遞區，延慶賽區共設2個傳遞區、張家口賽區5個傳遞區 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.2.2北京冬奧聖火傳遞、祈發寶、大陸首位世界速滑冠軍羅致煥親吻火炬 。（圖／記者任以芳攝）

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