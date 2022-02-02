　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

冬奧村食材有驗興奮劑　台雪橇選手林欣蓉：代表參加開幕式很光榮

▲▼ 中華隊雪橇女將林欣蓉 。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

▲ 中華隊雪橇女將林欣蓉 。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

記者任以芳／北京報導

2022年北京冬季奧林匹克運動會將於4日開幕，台灣總計4名選手參賽陸續抵達冬奧村。本次台灣選手賽程7日開始，由黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。另外，23歲台灣雪橇選手林欣蓉已經抵達選手村，目前調整時差和受訓都很順利，這次比賽滑道很具有挑戰性。另外，賽區防疫嚴格，限量提供肯德基和必勝客給外籍選手，食材也有檢驗興奮劑避免爭議。她透露，後來得知中華隊可以參加開幕式非常開心，畢竟能代表中華台北參加是一件非常光榮的事情，這次比賽也會盡最大努力完成競賽。

▲▼ 中華隊雪橇女將林欣蓉已抵達北京延慶賽區選手村 。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

▲中華隊雪橇女將林欣蓉已抵達北京延慶賽區選手村 。（圖／林欣蓉經紀人提供）

台灣雪橇選手林欣蓉是1月27日從瑞士蘇黎世出發，於28日抵達北京延慶賽區選手村。原本台灣代表隊一度不參加北京冬奧開閉式，後來又能出席。對此，林欣蓉說，「目前接到最新的消息是，體育署會請選手跟官員去參加開幕儀式，我自己也很想要參加，畢竟能走在開幕式上，我覺得是一件非常光榮的事情，未來能夠接收到最新的消息，希望2月4號開幕能夠走在鳥巢上。」

抵達冬奧村選手村後，林欣蓉也錄製影片分享最新情況。目前她還在慢慢調整時差，就是身體有一點疲累。前天和其他女性選手進行第1次非官方訓練，狀況還不錯，比去年11月底（測試賽）的時候好很多，期許自己在官方訓練的正常起點有好的表現。

▲▼ 中華隊雪橇女將林欣蓉 。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

▲目前在選手村加強練習，林欣蓉努力完賽，為國爭光。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

談到這次競爭對手？林欣蓉說，「除雪橇比賽冠軍像是德國等大國，我等級內最具競爭的選手，就是斯洛伐克，烏克蘭、波蘭、阿根廷的選手，就是這幾位選手算是中上層選手，然後希望可以跟他們拉比較近的距離。」北京這次比賽滑道也具有一些挑戰性，基本上目標是成功完賽，盡量不要有任何碰撞，去爭取最大秒數，熟悉器材。

外界也關心選手在冬奧村的食衣住行和防疫是否完善？林欣蓉透露，大陸冬奧組委會非常嚴謹用心，所以檢疫人員全部穿著正規防護服，每一位選手規定天天做核酸檢測，如果有狀況，第一時間會有進一步檢查。園區內也有診所，只要身體不舒服可以立刻就診，賽場內其實也有許多休閒娛樂設施。

林欣蓉透露，冬奧村吃的還不錯，大會很貼心，擔心有些外籍選手吃不習慣，另外準備肯德基、必勝客，每天限量供應給想家的外國選手，為了避免外界質疑，也有專人特別去查食材裡面是否有興奮劑成分。

▲▼ 中華隊雪橇女將林欣蓉 。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

▲四年努力，林欣蓉成功取得參加冬奧比賽資格。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

現年23歲的林欣蓉來自新北市，現在是國體大準研究生。小時候因為喜歡跑步，小學5年級參加田徑隊有十年時間。為了參加奧運，她從田徑轉戰雪橇項目卻是非常冷門運動，台灣受限氣候也沒有好的受訓環境，林欣蓉曾在柏油路上練習雪橇，十分克難。她依然堅定信念努力練習，感動不少人，後來有企業投入贊助，順利往這條路前進。

4年前無緣晉級平昌冬奧，林欣蓉沒有氣餒，繼續努力練習。4年後終於取得北京冬奧比賽資格，一切來得非常不容易。感謝所有幫助過她的貴人，她在臉書寫下，「感謝我自己，六年來的堅持，無論路上有多少荊棘，多少次傷痛，多少質疑都挺身而過，期許在北京冬季奧運我能夠奪得個人及台灣雪橇的最好佳績，為台灣爭光」。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩：很謝謝她
初二回娘家禁忌爆多！15大地雷千萬別踩　喊1字恐破財
雙胞胎名模爆婚變！　打包眼鏡男回家過夜直擊
到醫師男友家被羞辱高攀！女護理師：該分手嗎　過來人一句話勸退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

冬奧村食材有驗興奮劑　台雪橇選手林欣蓉：代表參加開幕式很光榮

17歲女遭殺害棄屍水庫！網友合力拼湊線索…9年後真的破案了

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

蕭敬騰「春晚歌曲」藏深意　副總導演：要兩岸知道我們的根在哪

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年　男童霸氣打賞百元鈔票紅包

杭州本土疫情人數達90例　母嬰館聚集傳染已致9名嬰幼兒確診

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

冬奧村食材有驗興奮劑　台雪橇選手林欣蓉：代表參加開幕式很光榮

17歲女遭殺害棄屍水庫！網友合力拼湊線索…9年後真的破案了

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

蕭敬騰「春晚歌曲」藏深意　副總導演：要兩岸知道我們的根在哪

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年　男童霸氣打賞百元鈔票紅包

杭州本土疫情人數達90例　母嬰館聚集傳染已致9名嬰幼兒確診

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運：財氣、貴人一起來

高檔車標配？他問「天窗要幹嘛」　網激推1功能：約會神器

初二回娘家！國道湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看

西蒙斯累計被罰5.3億恐罰到破產　身邊友人曝他不在乎錢

虎年想要招桃花　交友軟體推薦過年假期開運方案

陳玉珍變「髮」圖新　自曝感情史「沒發生過關係」遭前男友劈腿

大聯盟封館2個月沒進展　春訓延期機率大

國道開110公里「遭大貨車狂貼屁股」他怒嗆：保持安全距離很難？

卡通都是騙人的？兔寶主食不是紅蘿蔔！　吃多了還可能致命

超簡單肩頸伸展3招　「每次30秒」做完立刻有感

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

蕭敬騰春晚歌曲藏「統味」　要兩岸知道根在哪

17歲女遭殺害棄屍水庫！網拼湊線索破案

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年 男童霸氣打賞百元鈔票紅包

準岳母討3次聘金！他全家積蓄被搾乾換超綠結局

「頭號君迷」珍藏30年女神鄧麗君

陸專家：Omicron疑似「老鼠傳人」

黃安笑台灣鬧蛋荒！發文嘲諷：沒救了

搶先聽！他寫給鄧麗君的《笨蛋情歌》

男住戶聞到煤氣味報警！10消防員到場傻眼

接力運-20馳援東加 解放軍海軍071兩棲船塢登陸艦除夕「出征」

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

第一次去男友家！她PO男友家招待菜色問正常嗎

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

更多熱門

相關新聞

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

北京冬奧將於2月4日展開，一名在北京就讀大學的台灣女孩也加入志願者行列，日前接受陸媒專訪時卻提及自己是來自「台灣省高雄市」，引起不少大陸網友關注，紛紛驚嘆讚好，「來自綠營大本營的高雄，不容易啊。」

林欣蓉盼北京冬奧為台灣奪最好佳績

林欣蓉盼北京冬奧為台灣奪最好佳績

普丁領銜國際政要出席北京冬奧 阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

普丁領銜國際政要出席北京冬奧 阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

北京冬奧床超舒服　美女運動員讚爆

北京冬奧床超舒服　美女運動員讚爆

北京冬奧下周開幕　 黃郁婷打頭陣

北京冬奧下周開幕　 黃郁婷打頭陣

關鍵字：

冬奧雪橇林欣蓉

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

機車1000公里換機油正確or錯誤

第一次婆家過除夕！KIMIKO婆婆「突問1句話」空氣凝結

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面