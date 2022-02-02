冬奧村食材有驗興奮劑　台雪橇選手林欣蓉：代表參加開幕式很光榮

▲ 中華隊雪橇女將林欣蓉 。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

記者任以芳／北京報導

2022年北京冬季奧林匹克運動會將於4日開幕，台灣總計4名選手參賽陸續抵達冬奧村。本次台灣選手賽程7日開始，由黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。另外，23歲台灣雪橇選手林欣蓉已經抵達選手村，目前調整時差和受訓都很順利，這次比賽滑道很具有挑戰性。另外，賽區防疫嚴格，限量提供肯德基和必勝客給外籍選手，食材也有檢驗興奮劑避免爭議。她透露，後來得知中華隊可以參加開幕式非常開心，畢竟能代表中華台北參加是一件非常光榮的事情，這次比賽也會盡最大努力完成競賽。

▲中華隊雪橇女將林欣蓉已抵達北京延慶賽區選手村 。（圖／林欣蓉經紀人提供）

台灣雪橇選手林欣蓉是1月27日從瑞士蘇黎世出發，於28日抵達北京延慶賽區選手村。原本台灣代表隊一度不參加北京冬奧開閉式，後來又能出席。對此，林欣蓉說，「目前接到最新的消息是，體育署會請選手跟官員去參加開幕儀式，我自己也很想要參加，畢竟能走在開幕式上，我覺得是一件非常光榮的事情，未來能夠接收到最新的消息，希望2月4號開幕能夠走在鳥巢上。」

抵達冬奧村選手村後，林欣蓉也錄製影片分享最新情況。目前她還在慢慢調整時差，就是身體有一點疲累。前天和其他女性選手進行第1次非官方訓練，狀況還不錯，比去年11月底（測試賽）的時候好很多，期許自己在官方訓練的正常起點有好的表現。

▲目前在選手村加強練習，林欣蓉努力完賽，為國爭光。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

談到這次競爭對手？林欣蓉說，「除雪橇比賽冠軍像是德國等大國，我等級內最具競爭的選手，就是斯洛伐克，烏克蘭、波蘭、阿根廷的選手，就是這幾位選手算是中上層選手，然後希望可以跟他們拉比較近的距離。」北京這次比賽滑道也具有一些挑戰性，基本上目標是成功完賽，盡量不要有任何碰撞，去爭取最大秒數，熟悉器材。

外界也關心選手在冬奧村的食衣住行和防疫是否完善？林欣蓉透露，大陸冬奧組委會非常嚴謹用心，所以檢疫人員全部穿著正規防護服，每一位選手規定天天做核酸檢測，如果有狀況，第一時間會有進一步檢查。園區內也有診所，只要身體不舒服可以立刻就診，賽場內其實也有許多休閒娛樂設施。

林欣蓉透露，冬奧村吃的還不錯，大會很貼心，擔心有些外籍選手吃不習慣，另外準備肯德基、必勝客，每天限量供應給想家的外國選手，為了避免外界質疑，也有專人特別去查食材裡面是否有興奮劑成分。

▲四年努力，林欣蓉成功取得參加冬奧比賽資格。（圖／翻攝 林欣蓉臉書）

現年23歲的林欣蓉來自新北市，現在是國體大準研究生。小時候因為喜歡跑步，小學5年級參加田徑隊有十年時間。為了參加奧運，她從田徑轉戰雪橇項目卻是非常冷門運動，台灣受限氣候也沒有好的受訓環境，林欣蓉曾在柏油路上練習雪橇，十分克難。她依然堅定信念努力練習，感動不少人，後來有企業投入贊助，順利往這條路前進。

4年前無緣晉級平昌冬奧，林欣蓉沒有氣餒，繼續努力練習。4年後終於取得北京冬奧比賽資格，一切來得非常不容易。感謝所有幫助過她的貴人，她在臉書寫下，「感謝我自己，六年來的堅持，無論路上有多少荊棘，多少次傷痛，多少質疑都挺身而過，期許在北京冬季奧運我能夠奪得個人及台灣雪橇的最好佳績，為台灣爭光」。