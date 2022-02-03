最悲催運動員！女籃奧運銀牌選手罹「巨人症」　臥病在床被恥笑

▲南韓前女子籃球國家代表選手金英姬。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓身高最高的女性為1963年出生的金英姬（김영희），205公分高的她從高中2年級就入選南韓女子籃球國家代表隊，1984年甚至在洛杉磯奧運帶領南韓隊奪下銀牌，不過擁有如此傲人、優秀戰績的她卻被老天開了個大玩笑，在全盛期被診斷罹患「巨人症」，身體裡的器官不斷增大，經歷多次手術的她幾乎傾家蕩產、受盡折磨。

根據韓媒《朝鮮日報》，金英姬出生在慶尚南道蔚山（蔚山廣域市），身為家中長女的她就讀小學時原本學習的是排球，小學6年級改學籃球後，在國中便靠著身高優勢成為王牌選手，高中進入「籃球名校」崇義女子高中就讀，高中2年級時入選女子籃球國家代表隊，1983年在為韓國化妝品隊出戰時，甚至一舉奪下52分，如此傲人紀錄在很長一段時間後才被打破。

金英姬1984年在洛杉磯奧運為南韓奪下銀牌，不過在1987年11月時便不幸被醫師診斷罹患俗稱「巨人症」的肢端肥大症，在接受訓練時突然半身麻痺、眼睛看不到，由於巨大的腫瘤壓迫視神經，導致她差點失去視力，從洛杉磯歸國後，身體變大的症狀愈發明顯，1天吃了15顆以上止痛藥，連教練都開她玩笑，「妳是不是在美國吃太好了？」

許久未在鏡頭向大眾露面的金英姬，2021年11月2日在YouTube頻道「近況奧林匹克」抒發自從罹病以後的心路歷程，她表示，「我獨處的時間很多，不久前才因為身體非常不舒服而住院2個月，由於這個病的特徵是器官會增大，導致以前接受手術的部位有許多血液凝固，在醫院才挺過這個難關。」

▲金英姬罹患「巨人症」以後，長年臥病在床。（圖／翻攝自Youtube）

金英姬回憶患病後遭中學生、老奶奶歧視的過往，「腦部開刀以後，有時候偶爾會因為心情煩悶而考慮到外面走走，不過如果到外頭，就會遭到一群男人們訕笑，『她到底是男人、還是女人啊？』；還有一名老奶奶甚至用觀賞動物的眼神看著我，喊『我的媽』，那時候我就會無奈地道歉，『對不起喔，我是人類』。」

她表示，「甚至還有一群約20名的中學生在家門口前敲門，喊『巨人呀，快出來吧』；那時候我就會說明，『我的身高太高了，真是抱歉，不要再戲弄我了！』

金英姬表示，生理的疾病會伴隨許多副作用，包括出現憂鬱症、焦慮症，「有3、4年的時間我閉門不出，早上只坐在沙發上看著雲朵飄過，那時候我就會覺得自己很沒用，在零下15度還開著窗門、不開地暖，當場大哭。」

報導指出，金英姬因為長年臥病，經濟狀況相當困頓，只能靠1984年洛杉磯奧運銀牌所獲得的年金，每個月領取70萬韓元度日，有時候根本難以支付住院費、甚至不到月中就只剩7000韓元；對此，南韓前籃球聯賽運動員、現知名電視主持人徐章焄（서장훈）就曾數度匯款給金英姬，如此雪中送炭的關懷精神讓金英姬感念在心。