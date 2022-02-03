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壬寅年「火氣為主」避燥熱食物！　中醫師曝養生招：4族群快看

▲▼薑母鴨,火鍋,補湯,中藥,進補。（圖／記者周宸亘攝）

▲冬天總想喝碗熱湯或進補藥膳。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

進補需要挑時間嗎？天冷總想喝碗熱湯或進補藥膳來改善毛病，或是吃點溫熱烈性才認為「強身補氣」，但這樣的儀式感卻可能因年齡、性別、生活習慣不同，造成體質不一。中醫師董懿容指出，2022年整體氣韻「木氣太過，以火氣為主」，須避開燥熱食物，她也提供養生建議給4個族群，銀髮族、上班族、學生和追求養生族群不妨參考看看！

▲高醫中醫部婦兒科主任董懿容。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高醫中醫部婦兒科主任董懿容。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫中醫部婦兒科主任董懿容表示，有人怕冷、有人怕熱，有人容易口乾、有人常睡不好，這些人是否能用藥膳來改善老毛病？難道冬天就一定要吃溫熱烈性才能真正補到，還是吃些適合自己的藥膳就能幫助身體達到強健又有精神的狀態？這需要專業的介入。

董懿容主任指出，2022壬寅年整體氣運是「少陽相火司天，厥陰風木在泉」的一年，木氣太過，以火氣為主，而木克土，土對應脾胃，所以容易出現與消化相關的疾病，如消化不良、脹氣、胃不舒服及拉肚子等。

前半年火化盛行，容易長皮膚瘡癰疹子、頭痛、耳隆耳鳴、胸悶等不舒服，下半年容易有筋骨關節不利，腰腹痛等問題。所以在進補上要注意腸胃的吸收，可避開過於滋膩或燥熱的食物、藥材，才能夠補得剛剛好。

▲冬令,進補,藥膳,中藥,養生。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲進補有訣竅，春夏注意火氣，秋冬注意氣管問題。（圖／記者許宥孺翻攝）

董懿容表示，吃得多不如補得巧，雖說冬季進補是華人的飲食文化傳統，但真正要調補，一年四季都要好好吃、正確補；春夏要注意火氣問題，平補涼補兼補陽氣，秋冬注意氣管與關節問題，溫補但要記得滋養陰血。

董懿容強調，身體的不舒服常是長久累積的小毛病，自然調養也不是一朝一夕可完成，現在就開始關心自己身體發出的訊息，可請中醫師訂做客製化的藥方搭配食材，幫自己制定一套可長久又輕鬆的保養計畫，春夏秋冬都能補。

董懿容主任針對四個族群提供以下養生建議：

給想保養腸胃的養生族群：黨參、炒白朮、茯苓、山藥、蓮子、芡實、生薑等藥材，藥性平和，具健脾胃、化濕氣療效，搭配易消化的食材一同燉煮，請家庭中醫師來開立，更能好吃又適合自己。

給想呷百二的銀髮族：熟地黃、何首烏、當歸、枸杞子、菟絲子、山藥、茯苓等藥材，有補氣血、補腎氣效果，適合手腳冰冷、容易疲倦的族群，可與排骨或雞肉一同燉煮；茹素的人也可搭配豆皮、菇類一起煮食。

給壓力大的上班族：麥芽、山楂、紅棗、黃耆、少許玫瑰花，用電鍋煮20分鐘，作為茶飲，起鍋即可放入保溫杯帶出門飲用，方便又養生。

給想長高的學生們：熟地黃、炒白芍、川芎、當歸、黃耆、黑棗、茯苓、炒白朮、黨參、炙甘草等藥材，可與雞腿、排骨、富含蛋白質的食物一起煮，要注意的是，小孩子在食用藥膳前要先諮詢中醫師，才能夠針對體質、年紀給予最好的調理，不建議自行到藥房抓藥。

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