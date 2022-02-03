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租不起房的網咖難民、啃老尼特族　日本繁華社會背後的難題

▲▼網咖,宅男,網路沉迷,遊戲。（圖／PAKUTASO）

▲日本有一群人因為租不起房，只能長期住在網咖的包廂內。（圖／PAKUTASO）

●精選書摘

ネットカフェ難民（ネットカフェなんみん／nettokafe nanmin）：網咖難民

專指某些沒有固定居所，長期住在網咖個人包廂的男女。二〇〇七年十二月入選日本年度新語、流行語大賞前十名。這些人通常是日薪臨時工，並非每天都有工作，因收入不安定，無法確保住居租金及每月必定支出的水電費。網咖不但有個人包廂，也有免費飲料、電視機、報紙等服務，更有淋浴設備，住宿費比廉價旅館便宜且方便。有些人是基於家庭問題不得不離家出走而淪為網咖難民，例如家庭暴力、父母離婚、父母再婚、父親失業等。

▲▼警察,嫌犯,犯人,宅男,啃老族,無業,無職,遊民。（圖／PAKUTASO）

▲由於部分網咖附有盥洗室，費用又比旅館低廉，因此吸引網咖難民長住。（圖／PAKUTASO）

大人ニート（おとなニート／otona ni-to）：成人尼特族

「ニート」（NEET）全稱是「Not currently engaged in Employment, Education or Training」，源自英國，指一些不升學、不就業、不參與就業輔導，終日無所事事的十六至十八歲未成年者。在日本則指十五至三十四歲，不工作、不求職、非學生身分的未婚者，這裡面不包括靠打工兼職為生的「フリーター」（freeter／飛特族）或退休者、失業者，但包括有就業意欲卻沒有賦予行動積極進行求職活動，終年窩在家裡靠父母撫養的人。美國稱之為「Boomerang Kids」（歸巢族），中國內地稱為「啃老族」，台灣地區則通稱「米蟲」或「家裡蹲」。目前「尼特族」現象已擴展為全球化社會問題，主要圈子是發達國家或生活素質高的城市青年階層。

「大人ニート」（成人尼特族）指二十五至三十四歲的未婚者，日本現況是「成人尼特族」占尼特族總數的六成，而且二十四歲以下的尼特族正在遞減，反之，「成人尼特族」則逐年增加。根據日本總務省統計局於二○一九年發佈的調查結果顯示，十五至三十五歲的青年無業者（尼特族），大約有七十四萬人，占該年齡層總人口的百分之二．三。

▲▼網咖,宅男,啃老族。（圖／PAKUTASO）

▲日本部分啃老族甚至會為了拿父母的老人年金，在父母死亡後故意不通報，將屍體藏在家中，以繼續領取補助。（圖／PAKUTASO）

另有一種是「社内ニート」（しゃないニート／shanai ni-to，社內尼特族），他們雖有工作，每天按時上下班，但對工作內容毫無熱情，像個機器人定時到公司打卡而已。這些人正是「退職型ニート」（たいしょくがたニート／taishokugata ni-to，辭職型尼特族）的後備軍。換句話說，他們很可能在工作幾年後辭職，之後不再找新工作，一直窩在家裡成為真正的尼特族。

日本政府或媒體只關注三十四歲以下的青年尼特族動向，但三十五歲以上的世代亦存在著不少中年尼特族。這些中年尼特族的父母已老邁，倘若父母過世，他們會失去原本是固定收入的父母的養老金，只能仰賴父母留下的遺產或存款維生，這才是真正的未來社會問題。

▲▼日本世代標籤。（圖／麥田出版）

作者：茂呂美耶
摘自：麥田出版《日本世代標籤：團地族、橫出世、低溫世代、乙男蟻女、蛇顏男、刀劍女、絆婚……昭和、平成令和START！124個看穿日本一世紀社會變化的世代標籤事典》

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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