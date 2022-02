租不起房的網咖難民、啃老尼特族　日本繁華社會背後的難題

▲日本有一群人因為租不起房,只能長期住在網咖的包廂內。(圖/PAKUTASO)



ネットカフェ難民(ネットカフェなんみん/nettokafe nanmin):網咖難民

專指某些沒有固定居所,長期住在網咖個人包廂的男女。二〇〇七年十二月入選日本年度新語、流行語大賞前十名。這些人通常是日薪臨時工,並非每天都有工作,因收入不安定,無法確保住居租金及每月必定支出的水電費。網咖不但有個人包廂,也有免費飲料、電視機、報紙等服務,更有淋浴設備,住宿費比廉價旅館便宜且方便。有些人是基於家庭問題不得不離家出走而淪為網咖難民,例如家庭暴力、父母離婚、父母再婚、父親失業等。

▲由於部分網咖附有盥洗室,費用又比旅館低廉,因此吸引網咖難民長住。(圖/PAKUTASO)



大人ニート(おとなニート/otona ni-to):成人尼特族

「ニート」(NEET)全稱是「Not currently engaged in Employment, Education or Training」,源自英國,指一些不升學、不就業、不參與就業輔導,終日無所事事的十六至十八歲未成年者。在日本則指十五至三十四歲,不工作、不求職、非學生身分的未婚者,這裡面不包括靠打工兼職為生的「フリーター」(freeter/飛特族)或退休者、失業者,但包括有就業意欲卻沒有賦予行動積極進行求職活動,終年窩在家裡靠父母撫養的人。美國稱之為「Boomerang Kids」(歸巢族),中國內地稱為「啃老族」,台灣地區則通稱「米蟲」或「家裡蹲」。目前「尼特族」現象已擴展為全球化社會問題,主要圈子是發達國家或生活素質高的城市青年階層。

「大人ニート」(成人尼特族)指二十五至三十四歲的未婚者,日本現況是「成人尼特族」占尼特族總數的六成,而且二十四歲以下的尼特族正在遞減,反之,「成人尼特族」則逐年增加。根據日本總務省統計局於二○一九年發佈的調查結果顯示,十五至三十五歲的青年無業者(尼特族),大約有七十四萬人,占該年齡層總人口的百分之二.三。

▲日本部分啃老族甚至會為了拿父母的老人年金,在父母死亡後故意不通報,將屍體藏在家中,以繼續領取補助。(圖/PAKUTASO)



另有一種是「社内ニート」(しゃないニート/shanai ni-to,社內尼特族),他們雖有工作,每天按時上下班,但對工作內容毫無熱情,像個機器人定時到公司打卡而已。這些人正是「退職型ニート」(たいしょくがたニート/taishokugata ni-to,辭職型尼特族)的後備軍。換句話說,他們很可能在工作幾年後辭職,之後不再找新工作,一直窩在家裡成為真正的尼特族。

日本政府或媒體只關注三十四歲以下的青年尼特族動向,但三十五歲以上的世代亦存在著不少中年尼特族。這些中年尼特族的父母已老邁,倘若父母過世,他們會失去原本是固定收入的父母的養老金,只能仰賴父母留下的遺產或存款維生,這才是真正的未來社會問題。

作者:茂呂美耶

摘自:麥田出版《日本世代標籤:團地族、橫出世、低溫世代、乙男蟻女、蛇顏男、刀劍女、絆婚……昭和、平成令和START!124個看穿日本一世紀社會變化的世代標籤事典》

