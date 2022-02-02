煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰...男友辯：擔心妳

▲女網友在自家的煙霧偵測器中，發現針孔攝影機的存在。（圖／翻攝自匿名公社）

圖文／CTWANT

一位女網友在臉書社團「匿名公社」內發文，表示自己發現住家的煙霧偵測器怪怪的，發現一個奇怪的紅點在閃爍，所以拆解下來檢查，沒想到卻看到裡面是一組針孔攝影機。嚇壞的她原本要報警，沒想到已論及婚嫁的男友卻坦承是自己所裝設的，原因是因為「擔心女友安危」。這樣的理由讓女網友完全無法接受。

該名女網友表示，針孔的攝影涵蓋範圍，包含了整個床鋪的區域與大半個臥室，基本上女網友的日常作息全部一覽無遺。而對於自己信任的男友，卻對自己做出這樣的事情，這讓女網友心情十分複雜，表示「又難過又憤怒還很害怕！跟他戀愛好幾年了，從來沒想過他會做出這種事情，也不知道他這樣做的目的是什麼？」

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沒想到男友卻對女網友表示，自己是出於「擔心遭到背叛」所以才出此下策，男友表示自己同事被女朋友戴綠帽，所以男友也擔心女網友也會背叛他。而且除了這個理由外，男友也表示，裝了這個可以注意女網友的安全。

但即便如此，女網友還是完全無法接受男友的理由，甚至決定報警處理，就連結婚也打算取消了，「那一刻我只覺得他無比噁心，幸好我及時發現了，如果沒有發現的話，是不是就要嫁給這樣的變態。」

不少網友看到這篇文章後，紛紛留言表示「根本變態的」、「這太變態了，報警是正確的，很多恐怖情人分手就拿影片來威脅」、「心理不健全，你要小心」、「就算不報警，也要分手吧」、「感覺以後會變恐怖情人」。

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