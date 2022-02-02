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快訊／爸媽也染疫！確診新北國中生台中2日遊　急召42人採檢結果出爐

▲父親也確診！染疫國中生與母台中二日遊　市府發細胞簡訊急召42人今採檢完畢。（圖／市府提供）

▲父親也確診！染疫國中生與母台中二日遊，市府發細胞簡訊急召42人今採檢出爐。（圖／市府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

新北本土個案國中生感染源不明，現傳出不僅父親確診，與國中生一起同遊台中的母親也染疫。台中市府在除夕當天緊急召開記者會公布國中生母子兩人在台中足跡，也發出42封細胞簡訊，將被匡列足跡重疊的42人召回採檢，今天下午採檢結果全數出爐，皆為陰性。

案18905國中生1月25日與母親從新北南下台中遊玩2天1夜，之後到高雄與父親會合。根據疫調，國中生在1月29日發燒，1月30日前往診所就醫，轉往醫院採檢，Ct值為22.8。

▲父親也確診！染疫國中生與母台中二日遊　市府發細胞簡訊急召42人今採檢完畢。（圖／市府提供）

疫調顯示，國中生跟著母親在1月25日到台中西區民生路上的旅禾泡芙之家審計店，又到古猗園灌湯包店用餐，再到車站附近中區中華路上的元春鐵板燒中華店吃消夜，晚間入住北區高苑商旅中正店；1月26日到信兵衛生魚片店以及鐵枝路咖啡交易所。兩天一夜行程搭乘車號756-U5的300路公車、車號KKA-0059的79路公車以及車號KKA-6292的307路公車。

▲父親也確診！染疫國中生與母台中二日遊　市府發細胞簡訊急召42人今採檢完畢。（圖／市府提供）

台中市府接獲通報後，立即針對足跡進行調查並清消，目前已知國中生入住的高苑商旅5名工作人員採檢後結果皆為陰性；另入住該商旅房客6人都住在外縣市，已通知其所屬外縣市衛生局聯絡並採檢；另足跡重疊者共有42人，也發出簡訊通知，接獲簡訊者已全數前往採檢，「結果全數都是陰性。」

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