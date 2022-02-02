人夫突愛上蝦皮買東西　妻打開「私訊內容」崩潰：這樣也能偷情

▲蝦皮私訊竟變成偷情聯繫工具。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

偷情招數百百款，現在不只Line、IG聊天室可以偷情，連蝦皮的私訊功能也變成聯繫的工具。人妻崩潰表示，原本以為老公的聊天訊息、手機來電都很正常，未料把蝦皮的私訊內容打開，發現裡面有許多鹹濕的對話，讓她氣到發抖。

人妻在《匿名公社》透露，在老公手機發現鹹濕對話，沒想到他與外面的女人聯繫的工具居然是蝦皮的私訊，讓她超傻眼。人妻透露，之前就抓過一次，但老公強調只是一夜情，已經斷乾淨了，因此又選擇相信他，原本以為Line、來電等都很正常，結果竟是這樣。

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▲人夫用蝦皮私訊偷情。（圖／翻攝自臉書／匿名公社）

人妻難過地說，「變成這樣真的快崩潰了，現在氣到發抖，不知道下一步該怎麼辦？」檢視對話訊息，女方傳性感照片，還說「好想你的大老鷹」。男方則回，「下次補償妳，一定讓妳叫不敢。」之後私訊內容可能過於煽情，違反蝦皮規範，被系統隱藏。

貼文一出，網友紛紛留言「太誇張了蝦皮也行，人格在哪裡」、「難怪我老婆最近開始用蝦皮賣東西」、「哇連蝦皮也有外送餐哦，放生吧，有一就有二」、「傻眼，我看今天很多人都會去檢查老公蝦皮了」、「直接放生了啦，留戀什麼，這種爛人隨便抓都有」、「之前好像就有類似的例子上過爆系，我覺得他們應該是看了那個學到了這方法吧」。

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