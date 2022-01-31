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小年夜「麥拉侖」台一線自撞3車！　右前輪嚴重潰縮4傷

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍　 。（圖／民眾提供翻攝，下同）

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍，麥拉侖受損情形。（圖／民眾提供翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉台1線437.8公里南下路段，30日深夜近10點發生三車交通事故，造成4人受傷送醫；三輛車中一輛是千萬超跑麥拉侖，麥拉侖車頭撞毀，有4人受傷，警、消獲報處理，將傷者分別送醫。

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍　 。（圖／民眾提供翻攝，下同）

經枋寮警方於30日21時53分許接獲報案，於枋寮鄉台1線南下437.8公里處發生3部自小客車交通事故，警方獲報往趕處理，發現白色自小客車呂姓駕駛人(71歲)因欲迴轉，遭後方同向樂姓駕駛人(64歲)所駕駛之橘色跑車因為閃避不及而追撞，該跑車又遭對向北上林姓駕駛(21歲)所駕駛之自小客車擦撞。據悉，麥拉侖車主與車友南下旅遊，不料卻意外發生車禍。

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍　 。（圖／民眾提供翻攝，下同）

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍　 。（圖／民眾提供翻攝，下同）

駕駛及乘客3車共有5人，4人受傷，意識清楚，其中白色自小客車呂姓駕駛人酒測值超過標準，警方依規定偵辦處理，詳細肇事原因警方正在調查釐清中。

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍　 。（圖／民眾提供翻攝，下同）

▲枋寮台1線段30日深夜發生3車車禍　 。（圖／民眾提供翻攝，下同）

其中呂姓駕駛人酒測值超過標準，警方依規定偵辦處理，詳細肇事原因警方正在調查釐清中。

警方特別呼籲於春節連假期間，切勿以身試法酒後駕車，並且將加強取締酒後駕車，並特別提醒駕駛朋友們，春節期間車流較大，務必遵守交通規則，以減少交通事故發生。

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