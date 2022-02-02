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高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

▲▼義大醫院肝膽腸胃科主任王文倫提醒過年要注意魚刺卡喉嚨。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲義大醫院肝膽腸胃科主任王文倫。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

農曆過年總免不了大魚大肉，但在大快朵頤之際，有哪些地方要特別注意！義大醫院肝膽腸胃科主任王文倫表示，除了一般民眾都知道的三高患者需要避免高油、高鹽、高糖的食物外，他提醒如果過年期間發生魚刺卡喉嚨的情況，千萬不要喝醋或吞黏性食物，否則有可能大出血引發後遺症，不可不甚。

王文倫指出，年菜往往都是高油、重口味的料理，烹調方式多油炸、多醬汁，像紅燒、糖醋、蜜汁等，熱量會不知不覺增加，造成身體更多的負擔，因此不論是健康人、三高族群、想減重的人，年節飲食與平時健康飲食「三低一高」相同，過年也不能鬆懈。

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不過，過年大魚大肉總是免不了，王文倫表示，最怕的就是碰到魚刺卡喉嚨，一般民眾在被魚刺哽到時，常會先嘗試一些土法或偏方，如「喝醋」企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊，想藉此牽引或黏附魚刺，順道將魚刺吞下，但「吞食法」實際上卻是個危險動作，雖然它有機會化解問題，但也可能引狼入室讓魚刺掉入食道引起嚴重併發症。

最正確的處理方是立刻停止進食先輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將哽得不深魚刺給咳出來，如輕咳後魚刺還是掉不出來，就應該立即掛急診請醫師協助夾除最安全。

王文倫指出，以前就曾收治過一名病患，送到急診時看不到魚刺，可見魚刺的位置較深，甚至可能已經刺穿食道黏膜，造成食道破裂穿孔，或刺穿氣道造成氣胸，這時如果貿然拔出，魚刺可能刺穿主動脈造成大出血，有致命的風險，千萬不要以為魚刺很小就掉以輕心。

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