建置專業軟體鑑定深偽影音　林建隆超前部署推警科偵教育

記者張君豪／台北報導

曾任刑事局專責網路科技犯罪偵查的偵九大隊長，也擔任過刑事局科技研發科長、科技犯罪防制中心主任的林建隆，日前榮升警政署資訊室主任，肩負台灣警察打擊網路犯罪、搜捕惡意黑帽駭客的最高職階。雖然林已是掛階三線二星的高階警官，但日常休閒褲襯衫的裝扮，會讓外人以為他是在科技業上班的資深工程師。

▲曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、現任警政署資訊室主任林建隆說明deepfake技術在現行犯罪中的應用趨勢。（圖／記者張君豪攝）



他經常帶領著實驗室的分析員、鑑識還原多起案件，包含一銀、遠銀駭客盜領案、鄭捷粉絲團、PTT揚言血洗台灣恐嚇文等案件、這些惡意駭客多利用網路跳板、惡意漏洞及其他網路工程技巧的犯罪，最後仍栽在警方科技犯罪偵查團隊手下。林累積多年經驗，目前並專責製訂培訓國內警界科技犯罪偵查人才的教育計劃，希望藉此提升台灣警察的網路科技犯罪偵查實力。

▲刑事局2021年逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

林建隆憑藉著辦公室桌上的電腦、筆電及嫻熟的網路技術能力，不僅屢屢破獲台灣治安史上多件著名的網路犯罪案件，不少知名駭客「出道轉型」成為資安工程人員前，也曾是他偵訊室裡的貴賓，這些曾走入歧途的網路資訊人才，經過他勸說後，轉型現身台灣資安領域貢獻心力，林建隆深知網路科技日新月異，目前雖位居高位，仍在台灣大學資訊工程博士班深造。

隨著去年網紅小玉換臉A片事件曝光，林建隆語重心長提到：深偽技術本身並無好壞，那只是個工具，但隨著犯罪趨勢樣貌複雜化，deepfake技術應該被重視、甚至應有法律規範；他舉例：倘若該技術用來偽造國家元首、重要官員、政治人物的影片或語音，假如發生在民主國家選舉投票日很接近時，有心人就很容易藉此工具影響選情。

林建隆並對警察在深偽影片犯罪行為中應扮演「守門員」腳色，對於台灣警方來講，現今最大的挑戰是，如果台灣出現深偽影片、語音犯罪，抓到人不是最大的問題，關鍵在於警方要如何在第一時間鑑定、判斷該影片是否為深偽影音，若無法在第一時間證明影片、語音真假，時間拖得越久，惡意影片訊息就有可能對台灣政局、社會情勢造成破壞。

林並舉例，萬一有深偽影片假冒國家領導人、國防外交重要官員，針對兩岸關係、外交情勢發言，是有可能對國際情勢造成重大影響、甚至發生外交衝突或戰爭，其影響不可小覷。

另外一方面，林建隆也憂心深偽技術日新月異，也將嚴重造成民眾的判斷錯誤，例如用深偽影片傳遞錯誤假資訊，可能誤導民眾，但這類惡意資訊透過AI深偽技術，勢必帶來「眼見不一定為憑」的輿論衝擊，除了警方積極查緝防堵外，林也建議民眾必須多加強媒體識讀能力，懂得從多方管道查證訊息來源。

林建隆受訪證實：台灣警方也針對、因應未來台灣可能發生深偽影片的犯罪治安事件，警方業已超前部署，刑事局目前已針對深偽影音製品鑑定開發流程，歐美已有部分司法機關、網路科技公司，針對深偽影片開發鑑定軟體、分析平台；目前台警也引進相關軟硬體及技術資源，針對深偽換臉變音影片，建立基本的資安分析鑑定流程，但因各種分析深偽影片的鑑定軟體、工程技術各有優缺點，警方擔憂有心人士掌握、精進相關技術，相關細節目前不方便對外透露。

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