全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

▲根據警政署統計，2020年未滿12歲兒童失蹤數為659人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

「回家」2個字看似簡單，但對於某些家庭來說卻是一輩子的痛。根據警政署統計，2020年兒童失蹤人口數為659人。面對孩子的失蹤，父母費盡心力尋找各種方法尋找，不論是貼傳單、採驗DNA比對無名屍，過去就連港星劉德華也赴台上電視幫忙協尋。對此兒盟中區社工處許慶玲副主任接受《東森新媒體ETtoday》訪問，進一步分享協尋失蹤兒童的歷程。

▼2020年未滿12歲兒童失蹤人數為659名。（圖／警政署）

依據警政署統計，2020年兒童失蹤人口數為659人，較2019年減102人或減13.4％，相較於2015年到2019年均逾700人，明顯下降；按性別觀察，2020年男童失蹤372 人（占 56.4％），高出女童（占 43.6％）12.8個百分點，男童失蹤人口率為 3.0 人，較女童（2.5 人）多出 0.5 人。

按失蹤案發生原因觀察，2020年兒童失蹤以「隨父（母）或親屬離家」359 人（占 54.5％）居多，其次為「離家出走」126 人（占 19.1％）及「上下學未歸」50 人（占 7.6％），三者合計逾8成；按縣市別觀察，以六直轄市計470 人（占 71.3％）較多，其中新北市 133 人（占 20.2％）居冠，其次為桃園市 107 人（占 16.2％）；兒童失蹤人口率以台東縣7.3人較高，其次為嘉義縣4.3。

▼未滿12歲兒童失蹤人口數 。（圖／行政院主計總處）

對此，兒福中區社工處副主任許慶玲受訪時，分享這些年投身服務協尋兒童失蹤人口的一些特別經歷。

財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會，簡稱兒福聯盟、兒盟，是台灣關注兒童、青少年福利與權益議題的團體，1991年12月由立法委員、律師、教授、醫生及關心兒童的各界專業人士、相關團體共同組成，兒盟1992年成立失蹤兒童少年資料管理中心，服務台灣失蹤兒少及家庭30個年頭。

▼兒福聯盟中區社工處副主任許慶鈴。（圖／兒福聯盟）

許副主任受訪時語重心長表示，這些年看盡了許多家庭悲歡離合，每一件經手的失蹤案都令她難以忘懷。她提到2013年8月31日桃園有名10歲男童小銓（化名），跟爸媽說要到巷口商店買飲料，豈料一去不回。父母、親友著急找尋他，但不管怎麼找都找不到，大家也開始思考小銓是因為不想讀書才離家出走嗎？加上當時沒有目擊證人，小銓的失蹤也成謎團。由於沒有小銓的音訊，心碎的父母無計可施，只好在警察建議下留檢體進行比對DNA。

同年9月18日，許副主任突然想起小銓失蹤過後沒多久發生強烈颱風康芮，於是進「法務部查詢系統無名屍體檔案資料庫」逐頁瀏覽，發現有具腐爛無名屍與小銓年紀滿雷同，於是將小銓父母DNA比對，經雙重確認下，證實該具無名男屍就是小銓，在許副主任的努力下，也讓流浪的小銓終於可以「回家」。

▲台灣失蹤兒童雖然逐漸下降，但仍有許多孩子到目前為止還沒回家。（示意圖／pakutaso）

「這份工作像洗三溫暖不斷重複洗滌！」許副主任分享一個案例，1997年1月，港星劉德華剛擔任兒童福利聯盟代言人，同年月10日，有位1歲5月大的鄭小弟與媽媽到百貨公司逛童裝，竟在媽媽眼皮底下遭誘拐失蹤，當時劉德華也親上電視台幫忙協尋，沒想到經電視播放3小時候，失蹤數日的鄭小弟被放在計程車上，讓警察發現，鄭小弟也順利回溫暖的家。許副主任認為，或許是歹徒認為這孩子「不好處理了」，才將他放在計程車上被人發現。

尋找孩子經歷多年的許副主任說，圓滿的家，少了任何一位成員自然就不圓了，她的工作就是要讓這個「圓」不能缺角，但有時候結果不一定會是happyending。她提到，有些家庭因孩子失蹤，父母因而產生爭執、互怪罪，還沒找到孩子先走向離婚；也有家庭為了找孩子，傾家蕩產經濟陷入困境，這些都是在她尋人歷程裡曾遇見的。

「生要見人、死要見屍」許副主任嘆了口氣提，台灣傳統觀念是如此，但也讓許多家屬時常在絕望、希望天秤上擺盪，而她的任務就是能孩子順利回家，縱使最後真的是成了冰冷的屍體，至少可以讓無依靈魂不再漂泊。她也認為尋找失蹤兒童，不單靠她一個人，也需要社會大眾的關注。