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Deepfake換臉只能做A片？跨國犯罪集團假CEO語音騙匯百億

記者張君豪／台北報導

2021年10月17日刑事局逮捕涉嫌透過以深偽技術（Deepfake）後製包含女網紅、政治人物、民意代表的換臉性愛影片幕後主嫌網紅「小玉」朱玉宸、及共犯女網紅「笑笑」等涉案成員；由於全案是全台第一宗以深偽技術製作不實換臉A片的首宗犯罪事件，對此法務部為防範深偽技術淪為犯罪工具，去年11月增訂「散布性私密影音罪」、「製作散布他人不實性影音罪」最重可處7年徒刑。

▲曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、現任警政署資訊室主任林建隆說明deepfake技術在現行犯罪中的應用趨勢。（圖／記者張君豪攝）

曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、現任警政署資訊室主任林建隆說明Deepfake技術在現行犯罪中的應用趨勢。（圖／記者張君豪攝）

▲▼網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片遭警方逮捕、檢察官訊後交保候傳。（圖／記者黃彥傑攝）

警政署資訊室主任、前刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長林建隆針對台灣出現深偽影片犯罪問題受訪表示：Deepfake（深偽）是一種人工智慧技術，主要是由兩個英文單字組成，就是透過機械人工智慧深度學習（deep learning）來造假（fake）的技術。

林建隆說明：一般製作Deepfake影片時，目前主流技術會採兩種方式，一種是AutoEncoder，利用多層神經網絡把多張照片疊合，形成最擬真最好的畫面；另一種叫做深層對抗網路，利用演算法專門製造假畫面，另外一個演算法負責挑出毛病，透過對抗網路技術產生相當擬真的畫面。

▲刑事局逮捕網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含雞排妹、北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩都是被害人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕網紅小玉、笑笑經營換臉A片訂製販售，包含曾任北市市府副發言人「學姊」黃瀞瑩也受害 。（圖／記者張君豪翻攝）

林建隆說，深偽技術成熟後，廣泛應用約在2017年開始發揚光大，例如老舊電影的修復使影像品質更好，或者電影中的特效使用；但也有人應用在色情影片上面，把公眾知名人物合成到色情影片，或有人用來惡作劇，例如英國女王聖誕節跳舞，或美國有知名演員合成美國總統歐巴馬的影片批評川普施政糟糕等等，都是外國知名的深偽影片案例。

林建隆說：根據警方統計案件，目前台灣最氾濫的DeepfakeE影片製品、受害者大多數是知名女性，女性被合成到色情影片上當然會對聲譽和人格權造成傷害。但除了色情影片或者惡作劇外，深偽技術也可用再犯罪方面、2019年9英國就發生一件跨國能源公司遭到詐欺案件，歹徒使用深偽技術，模仿英國能源公司德國母公司的執行長聲音，與該公司出納人員通話，順利騙匯新台幣716萬至跨國帳戶。

回顧以往的商業詐騙案件，歹徒往往假冒EMAIL、或公司文件來進行詐騙，但職員可能稍加注意就可發現，但因深偽技術日益成熟，歹徒能夠偽冒公司高階主管、透過電話語音、影像來詐騙時，民眾只要稍微不察就很容易遭詐。例如常見的「猜猜我是誰」詐騙電話、若詐騙集團利用DeepfakeE技術偽造親人聲音，就容易造成民眾更多財損。隨著未來科技軟硬體的突飛猛進，深偽技術衍生的犯罪行為勢必成為未來台灣犯罪趨勢中，必須正視的嚴肅課題。

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