立正站好！9旬阿公被老婆查手機　緊張神情笑翻網：男人幾歲都一樣

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞最近有段影片在網上瘋傳，一位高齡90歲的老爺爺突然被太太要求檢查手機，導致爺爺非常不安地站在一旁接受檢查，還神情緊張地向妻子解釋手機內的內容，逗趣的互動笑翻一眾網友。

綜合當地媒體報導，這是一位名叫@annisatrgn269的網友上傳的影片。他在po文中指出，老爺爺即使已經到了90歲，還是得接受被老婆檢查手機的命運。從畫面可見，老奶奶當時正坐在椅子上，仔細地逐條檢查丈夫的手機。

▲老爺爺被妻子突擊檢查手機時，不僅神色不安，還不時向妻子解釋手機的內容，讓網友直呼「太可愛了」。（圖／翻攝自TikTok／@annisatrgn269）

鏡頭一轉，已高齡90歲的老爺爺則像做錯事的小男孩一樣，立正在老奶奶身旁，規規矩矩地接受檢查。從他的肢體動作可見，老爺爺當時十分緊張，雙手時而擺在身後，時而往前，但還是乖乖地回答老奶奶的每一個問題，最後還不安地向老奶奶解釋手機內的內容，場面十分逗趣。

影片在網路曝光後，瞬間吸引了不少網友觀看，他們留言表示，「這也太像我男友被突擊檢查的表情了吧」、「男人真的幾歲都一樣」、「就算100歲還是要檢查」、「老爺爺太可愛了」、「老奶奶檢查手機的手法看起來很熟練」、「會吃醋就代表還是有愛」，不少女網友也tag了男友說，「注意了，這就是未來的我」。