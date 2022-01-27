7人攀二子山遇溪水暴漲受困　2義消救援途中遭虎頭蜂螫傷

▲7人登山隊攀二子山遇溪水暴漲受困，2義消救援途中遭虎頭蜂螫傷，所幸空勤總隊分2梯次成功救援7人。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者王兆麟、林冠吟／花蓮報導

花蓮日前一行7人的登山隊前往二子山登山，返回途中遇上溪水暴漲而被困在山上，於是報警求助，花蓮縣消防局獲報後，派出救難人員溯溪前往救援，不料卻在救援途中遭到虎頭蜂螫傷，所幸空勤總隊27日分2架次，將受困的7人救出，至於遭蜂螫傷的2名消防人員，並未出現過敏性休克等反應。

26日午間，鳳林消防隊接獲通報，指出一隊7人的登山隊在二子溫泉附近，遇上溪水暴漲無法下山，因此向消防局請求協助救援。救難人員獲報後，立即派出7人前往救援，不料卻在距離事故地點約2小時路程的地方，2名義消遭到虎頭蜂攻擊螫傷，只好先在原地停留休息，讓救援隊伍繼續前進。

但當救援隊伍抵達現場準備渡溪時，發現水深過人，為避免第二次事故傷害，緊急折返再議，同時將遭蜂螫的2名義消護送下山，所幸遭蜂螫的2名義消並無出現過敏反應，意識清楚均可自行行走。

救難人員下撤重新研議後，也在27日上午請求空勤總隊以直升機吊掛受困人員，分成2架次再出受困7人，而受困的7名登山客也並無受到任何傷害，抵達平地後即自行返家。

▲7人登山隊攀二子山遇溪水暴漲受困，2義消救援途中遭虎頭蜂螫傷。（圖／記者王兆麟翻攝）



花蓮縣消防局長林文瑞表示，民眾從事渡溪活動時需要做好充足準備，近期山區救援事故頻傳，而直昇機救援屬風險最高救援方法，尤其於山區氣流易生變化。