快訊／3歲童「墜水溝命危」！家門前玩耍遭沖走800公尺

▲花蓮發生溺水意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者閔文昱／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉1日晚間5點28分發生溺水憾事，一名3歲男童於廣東路二街的住處前疑似在獨自玩耍時不慎掉落水溝。家人隨後發現男童不知去向，連忙四處尋找，最後在住家前水溝的下游約800公尺處發現男童，不過已失去生命跡象。警消獲報後，將男童送往花蓮慈濟醫院救治，目前仍未脫離險境。

警方調查，家住桃園的3歲男童與家人趁著春節一同回富源老家過年，下午家人發現孩子不知去向，立即四處尋找，最後在住家前水溝下游約800公尺處，發現幼童卡在水溝內沒有呼吸心跳，立刻將幼童救出，並由119救護人員為男童作CPR急救，同時送鳳榮醫院後再轉送花蓮慈濟醫院救治，目前尚未脫離險境。

鳳林分局獲報後立即指派偵查隊鑑識小組到場勘驗，發現該條水溝寬約80公分、水深約30公分高，且水流湍急，初步研判幼童不明原因於宅前水溝不慎落水後，遭水流沖至下游約800公尺處，詳細發生原因尚待調查釐清。

鳳林分局分局長簡龍宏表示，呼籲家中有6歲以下幼童的家長，讓兒童獨處致使發生危險，可能會涉犯兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，為人父母絕對要特別注意，以免發生憾事。

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