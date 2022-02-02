苗栗招商破億　打造未來電動車產業發展基地

▲苗縣府日前在銅鑼科學園區富田電機辦理「2021電動車產業趨勢交流會」，聚焦苗栗縣電動車產業發展機會與潛力。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

隨著氣候加速暖化，交通工具訴求電動化以降低碳排放已成國際趨勢，全球電動車市場之發展將勢在必行。苗栗縣政府日前假銅鑼科學園區富田電機辦理「2021電動車產業趨勢交流會」，透過主題式的交流，聚焦苗栗縣電動車產業發展機會與潛力，於會中啟動產業聯盟平台，協助產業群聚鍊結與硏發競爭力。

副縣長鄧桂菊表示，汽車工業相關的傳統產業，已陸續轉向電動車產業領域發展。於銅科設廠的富田電機是美國電動車大廠特斯拉最資深馬達供應商，在三義深耕40年的裕隆集團也與鴻海集團攜手進軍電動車產業，加上縣內還有多家電動車零組件廠商，都是苗栗發展電動車產業的重要夥伴。

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鄧桂菊指出，「電動車」與「半導體」、「粉末冶金」是縣內的三大亮點產業，縣府積極招商引資，前後成立「招商服務馬上辦中心」、「全栗招商服務站」、「A+招商服務團」，每一投資案由專員協助辦理，並在後疫情時代建立工作職缺資料庫，協助媒合人才，讓鄉親在家鄉謀職或轉職，就近投入職場。目前招商金額已破兆元，縣長徐耀昌帶領縣府團隊將持續以高效率打造友善投資環境，吸引更多廠商來苗栗發展。