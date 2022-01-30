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創新高！苗栗寄養家庭添8戶生力軍　60名孩童有家了

▲苗栗縣政府日前頒發證書表揚資深家庭，肯定這群有愛心及堅持信念的寄養家長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府日前頒發證書表揚資深家庭，肯定這群有愛心及堅持信念的寄養家長。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

過去苗栗招募寄養家庭不超過5戶，且平均年齡50歲以上，去年招募結果有8戶通過審查符合條件，成為歷年最高。苗栗縣政府及苗栗家扶中心日前辦理2022年寄養家庭授證暨資深表揚典禮，由社會處長楊文志頒發證書並表揚資深家庭，全心投入照顧成為孩子們最溫暖的避風港。

今年通過審核許可授證的寄養家庭共有43戶，其中8戶為今年度加入寄養行列生力軍，也為苗栗縣寄養家庭注入新血、降低平均年齡，另有服務滿10年的羅水添、肖利紅夫妻；鄭兆清、楊春雪夫妻；林文輝、林錦華夫妻；黃錦輝、胡秀蓮夫妻；林鴻良、陳碧珍夫妻等5戶。服務滿15年的曾肇源、江蕙妡夫妻以及服務滿20年的劉蘭勳、陶慧嫻夫妻；林坤城、施碧滿夫妻等2戶頒發資深服務獎牌，感謝無私奉獻及付出。

▲苗栗縣政府日前頒發證書表揚資深家庭，肯定這群有愛心及堅持信念的寄養家長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，寄養家庭以關懷與耐心全年無休的服務照顧，尤其0到6歲的受照顧孩童中很多都有發展遲緩問題，因此寄養家庭不只要照顧生活起居及身心靈，還要奔波醫院帶孩子接受治療，而過去苗栗招募寄養家庭不超過5戶，且平均年齡50歲以上，去年招募結果有8戶通過審查符合條件，成為歷年最高。

社會處長楊文志指出，有些孩子生活經歷困難，在遭遇不幸之初，由社會處介入保護工作，過程中安置基本上請機構或親屬做孩子安置協助，但機構安置量能不足或宗親照顧能力有限，就會啟動寄養家庭，今年有60多位的寄養小孩在家庭受照顧，最資深寄養家庭有20年以上經驗，今年更是新增8生力軍，感謝寄養家庭的奉獻與付出，希望各界在退休或平時行有餘力，也可以加入寄養家庭行列，共同守護孩子們的健康發展。

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