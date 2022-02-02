分居不離婚！「卒婚」成夫妻新選擇　日本的新婚姻型態

▲結婚也能「畢業」，日本部分老年夫婦開始選擇新的生活方式 。（圖／取自免費圖庫pixabay）



●精選書摘

卒婚（そつこん／sotsukon）：自長期婚姻中畢業

日文的「卒業」（そつぎょう／sotsugyo）是畢業之意。在日本，「卒業」不單指完成某個階段的學歷，通常又引申為離開某個組織，或結束某項長久以來一直在做的事情。例如偶像組合中有某成員將離開，此時會用「卒業」這個詞；又例如戒煙成功，會形容為「自菸草卒業」。套用在婚姻的「卒婚」，正是自婚姻畢業之意。這是二○○四年由杉山由美子在自己的著書《卒婚のススメ》（《卒婚：不離婚的幸福選擇》）中所提倡的婚姻概念。意思是，年紀大了之後，夫妻不用再勉強繼續維持有名無實的婚姻生活，可以選擇不解除婚姻關係的卒婚形式，各自享受自己的後半生。卒婚後，夫妻既可分居，亦可同居，不再綁住彼此，不再依賴對方，自由活出自己。

▲卒婚意旨在不離婚的前提下，各自生活。（圖／翻攝自pixabay）



在昭和時代出生並成長的日本女性，結婚相當於犧牲自我，須放棄自己的事業與理想，步入家庭全心全意當個專業主婦。婚後，既是某某人的母親，亦是某某人的妻子，唯獨沒有自己的名字。辛辛苦苦將兒女養大，兒女離巢後，才發現夫妻雖朝夕相對，卻早已失去了會話，丈夫形同自動提款機，妻子宛如無薪的家庭幫傭，但礙於種種理由（主要是經濟問題），無法痛快離婚，只能默默實行貌合神離的「家庭內離婚」。運氣好的話，可以在丈夫退休領得退休金後，提出離婚要求，再領取一半退休金，但大多數人只能隱忍，繼續過著乾燥無味的婚姻生活。

數年前，日本某些知名藝人陸續公開宣告卒婚，並藉由電視報導讓此概念廣傳於日本家庭。廣傳歸廣傳，一般人畢竟無法選擇卒婚，那是富裕階級夫妻的遊戲。若非丈夫很有錢，並願意在卒婚後固定提供一大筆生活費給妻子，或者，妻子本來就具有社會知名度與優渥收入，否則，對日本一般平民的妻子來說，卒婚仍是個可望而不可即的概念。

「同居型卒婚」比較有可能，夫妻依然同住一個屋檐下，但日常起居自行處理，三餐各自解決。只是，基本條件仍是妻子須有自己的收入，不然，一切免談。

作者：茂呂美耶

摘自：麥田出版《日本世代標籤：團地族、橫出世、低溫世代、乙男蟻女、蛇顏男、刀劍女、絆婚……昭和、平成令和START！124個看穿日本一世紀社會變化的世代標籤事典》

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