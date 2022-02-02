荷蘭老公性慾太強！新北空姐人妻「凍未條」　跨海被離婚

▲新北一名空姐人妻因不斷拒絕荷蘭老公求婚被訴請離婚。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者葉國吏／綜合報導

新北一名空姐4年前嫁給荷蘭藉配偶，2人一起在台灣生活，沒想到2人房事不和諧，老公抱怨空姐不配合、性冷感，空姐卻說老公性慾太強、做愛方式不自然。荷蘭老公跨海訴請離婚，但法官認為空姐對2人婚姻還願意維持，予以駁回。

根據判決書指出，荷蘭藉老公認為，4年前跟空姐妻子結婚後就住在台灣，卻因此遭受到冷暴力，無論是要出遊還是性行為都被拒絕，2人常因為此事吵架，妻子甚至在婚後3個月就提出離婚要求。

荷蘭老公透露，2人婚後性生活極度不協調，次數少的可憐，每當他跟妻子求歡都被拒絕，坦言性生活不協調是2人吵架一大主因。後來2人一起回荷蘭生活，妻子又意興闌珊的提出搬回台灣要求，於是2人分居已經超過2年，夫妻關係已經名存實亡，向法院訴請離婚。

▲夫妻2人之間的性生活協調程度需要互相溝通。（圖／達志示意圖）

但空姐人妻則說，2人感情融洽，但荷蘭老公性慾太強，她工作性質是早出晚歸，但先生卻常情緒勒索，甚至還要有特殊的做愛方式，讓她壓力很大才會拒絕。人妻透露，她對於2人婚姻還是想繼續維繫，就算先生回到荷蘭她也時常飛到荷蘭探望，同時表示願意跟先生溝通不想離婚。

法官則認為，2人吵架是因為性生活不協調，空起人妻還對先生說出「我不是機器人，你設定就可以了」、「你的要求讓我覺得做愛不自然」等話語，但不男發現其實人妻是願意溝通，況且性生活次數本就是夫妻間要互相體諒，因此駁回男方訴離請求。