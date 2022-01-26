花蓮驚見「古墓派」養蜂　堵日移民墓穴口！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣胡姓蜂農被當地文史團體發現，在擁有87年歷史的古蹟「壽豐豐裡村日本移民墓園」養蜂，把墓穴當成蜂巢，消息傳開後，一度有民眾戲稱「這根本是小龍女養的蜂」。花蓮縣文化局獲報後派員前往勘查，確認古蹟本體並未損壞，目前已經通知胡男拆除蜂箱，否則將開罰30萬至200萬元不等的罰鍰。

▲壽豐豐裡村日本移民墓園擁有87年歷史。（圖／翻攝自花蓮縣文化局網站）

根據《自由時報》報導，當地文史工作者楊富民在數個月前發現壽豐豐裡村日本移民墓園有野蜂，本來不以為意，日前再次去巡視，卻看到墓穴口已經被蜂箱堵住，周圍還用矽利康黏著固定，整座墓穴被人當成蜂巢使用，消息傳開後，一度讓當地居民感到好氣又好笑，戲稱這是小龍女養的蜂；而花蓮縣文化局獲報後已派員前往勘查，經檢視確認古蹟本體並未受損，目前已通知胡姓蜂農將蜂箱移除。

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▲胡男用蜂箱把墓穴口堵住。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

在花蓮縣文化局的介紹中，1910年時日本人選定豐田這一片原野開村，1912年時一度因為遭遇颱風導致建村進度落後，直到1913年台灣總督府招募日本移民179戶，866人入墾，才正式成立豐田移民村，而豐田移民村分為「大平」、「山下」、「森本」及「中里」聚落，豐裡村位於中里及森本部落。

壽豐豐裡村日本移民墓園位於豐裡國小校門西側約50公尺前方的小巷中，戰後日本人陸續返回日本，這座墓園就成了廢墟，2009年時因為在地方文史團隊的努力取得地主同意，重新規劃成一座紀念公園，園內保存松林家墓碑、香月家墓碑以及平井氏家族的墓碑等等。

由於胡姓蜂農的行為並未毀損古蹟，只要在期限內將墓園恢復原貌即可，如果沒有改善，有可能觸犯《文化資產保存法》第106條，到時恐怕得面臨30萬元以上、200萬元以下的罰鍰。