好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

▲好運無法「黨」，29歲彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

真是好運無法「黨」！今天大年初一，各家百貨推福袋頭獎抽獎活動，熱鬧滾滾。廣三SOGO百貨頭獎為逾5萬元滾筒洗衣機，結果被29歲、擁有特殊姓氏的「黨」先生抽中，黨先生也提到，沒想到會抽中頭獎，覺得相當興奮，會把洗衣機送給媽媽用。

▲住在台中的許小姐抽中電動機車，直言「開心到發抖」。（圖／記者游瓊華翻攝）



黨先生透露，自己家住彰化，當初是路過順便買福袋，沒想到手氣這麼好，覺得買福袋很超值。另外一名台中40歲許小姐則抽中二獎電動機車，直言「以前運氣都很差，沒想過會中獎，現在開心到全身發抖。」

台中大遠百在今天下午公開抽出新春福袋得主一名李姓顧客，獨得頭獎16.8萬商品券。大遠百表示，除了有福袋抽獎活動，各樓面也在接下來初二至初五天天都有不同歡慶活動，包含滿額送樂成宮媽祖平安金、萌虎送財彩繪金虎爺體驗、大甲聖母宮金媽祖將蒞臨台中大遠百發放招財錢母即金虎御守，當日所得香油錢也會全額捐予在地公益團體做公益。

豐原太平洋百貨也在今天抽出頭獎得主，為家住后里的20歲許小姐，抽中五門雙頻電冰箱。館方提到，初一到初六每天都有市集可以逛之外，還有魔術氣球表演、兒童帶動跳、擲筊比賽、與財神爺pk遊戲抽紅包、打卡隨印紀念照等豐富活動歡迎大家一同來參與。