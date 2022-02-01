大年初一別睡午覺！14大地雷一次看　「做1舉動」好運全沒了

▲大年初一14項禁忌要注意！（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是大年初一，迎向新的一年，大家有什麼安排呢？臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」特別發文分享「初一的14項禁忌」，提醒民眾有哪些事情要特別留意。

1、不可以借錢給別人

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初一借他人錢財容易把財氣借光。

2、初一不可睡懶覺

大年初一是農曆新年的第一天，古代相傳第一天要早起，才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

3、催睡夢中的人不宜叫全名

初一若要催人起床不要叫全名，可以直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催促別人。

4、不要睡午覺

初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

5、忌動針線

初一動針線未來一年容易有血光。

6、忌動剪子和刀子

初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

▲初一如果不小心打破碗盤，要說「碎碎平安」。（示意圖／取自Unsplash）

7、忌掃地洗衣

初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光；另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8、不要砸破東西

古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9、不要倒垃圾

初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10.不要吃稀飯、葷食

古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮；至於不吃葷是有句俗語說，「初一早吃菜恰贏吃全年齋」，因此初一吃素能得到好福氣。

11、早上不要洗澡洗頭

初一一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡、洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。

12、不煮新飯

古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，因此年夜飯可要多煮一點。

13、不要罵人說髒話

初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14、不要穿太黑

初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

本文經「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權引用