18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年　男童霸氣打賞百元鈔票紅包

記者魏有德／綜合報導

進入農曆春節，不少家庭仍保有向長輩磕頭拜年的習俗。大陸安徽宿州一名18歲的外甥，因輩分的關係得向3歲的小萌娃「舅舅」磕頭拜年，引起網路熱議。有網友表示，「這種還要跪嗎？意思一下就好了吧。」也有網友認為是當地傳統，外人不必多管閒事。

▲18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年。（圖／翻攝微博）

影片顯示，一名身穿白衣的年輕人先是跪在地上擺好的臉盆上磕頭，嘴上還說著，「舅舅新年好！」不過，仔細一看，這位坐在紅木椅大位上的「舅舅」，竟然是個小萌娃。磕頭拜完年後，小萌娃一手接過旁人遞給他的人民幣紙鈔，霸氣的交給了白衣年輕人「外甥」，現場則是一片哄笑。

隨後，還有年齡相近的小女童也跪在臉盆上磕頭，向男童拜年時嘴裡還喊著，「舅舅新年好！」男童則是相當鎮定地將手上的紙鈔遞給小女童，讓女童興奮地朝鏡頭又叫又跳。

▲3歲舅舅霸氣發送人民幣現金紅包。（圖／翻攝微博）

拍攝影片的王女士表示，年前回家「走親戚」時，有個叔叔帶著孩子也回來過節，「我們的孩子都大了，他的孩子小，就覺得好玩。」

對於磕頭拜年的封建文化，不少網友還是抱持反對態度，尤其是年紀大的向年紀輕的人磕頭，也會引起部分人反感。部分網友認為，「我們這兒就只會給祖宗和過世的老人磕頭，感覺給大活人磕頭有點怪怪的」；「有些禮數意思意思就得了，沒必要」。

