冷氣團報到12°C凍全台　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段降溫

▲冷氣團逐漸南下，除夕夜最冷下探12度 。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心技正羅雅尹表示，北邊冷高壓逐漸南下，年假第一天29日感受濕冷、全台有雨，預估30日小年夜到31日除夕，受大陸冷氣團影響，天氣偏冷、但降雨緩和，2/1初一冷氣團減弱、溫度回升，2/3初三又有一波鋒面通過、冷空氣南下，中部以北、東半部降雨機率提高且轉冷，並連續影響到2/6初六，春節期間共有4階段天氣變化。

氣象局預報，受大陸冷氣團影響，明天（30日）小年夜中部以北至宜蘭地區夜間清晨低溫13至15度，花東17、18度，白天北部及宜蘭高溫只有16度左右，整天涼冷，中台灣及花東地區也在20度初頭，南台灣24度；殘存的水氣仍使得各地雲量偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，主要集中在基隆北海岸、東半部、恆春半島一帶降雨機率較高。

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羅雅尹表示，這兩天為冷氣團南下的降溫過程，31日除夕清晨將達最低，中部以北下探12至14度，南部東部14至16度，白天起，降雨緩和、溫度回升，2/1初一才開始回溫，不過2/3初三到2/4初四又有另一波冷空氣南下，氣溫由北往南再下降。春節天氣共有4階段變化，除夕前開始轉冷、水氣漸少，除了迎風面北部、東半部有局部降雨，其它地區轉為多雲到晴，越往北越偏冷，中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區早晚也冷。

▼春節四階段變天，下波冰雨彈初三報到。（圖／中央氣象局）



預計2/1初一、2/2初二冷氣團減弱，氣溫稍回升，不過由於華南雲雨區東移影響，水氣漸增，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，北台灣天氣仍涼，其他地區早晚也涼。2/3初三有另一波鋒面通過，2/4中部以北及東半部地區降雨機率增，南部山區偶有零星雨，隨後冷空氣南下，天氣轉趨不穩定，各地轉涼冷，北台灣再度降溫，其他地區早晚也冷。

月長期天氣展望則指出，未來2周有數波降溫，氣溫變化大。第一周期初受南方雲系及大陸冷氣團影響，各地主要為濕冷的天氣，並有局部較大雨勢發生的機會。之後至第二周，主要受東北季風或大陸冷氣團南下影響，台灣附近環境場水氣仍多，降雨以北部及東半部為主。

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