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鄧麗君Teresa Teng　站在雲林唱給你聽　

▲1月29日鄧麗君日，縣府於虎尾央廣舉行「永恆巨星鄧麗君-央廣流動藝術饗宴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1月29日鄧麗君日，縣府於虎尾央廣舉行「永恆巨星鄧麗君-央廣流動藝術饗宴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於1月29日辦理「永恆巨星鄧麗君-央廣流動藝術饗宴」，歌唱比賽前哨戰邀請喜愛鄧麗君的歌迷前來小試身手之外還有旗袍Dress code活動，鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳、縣長張麗善、副縣長謝淑亞、虎尾鎮長丁學忠與文化觀光處處長陳璧君城鄉發展處處長林長造均到場參與。

雲林縣長張麗善表示，鄧麗君小姐出生於雲林，是雲林縣的驕傲，在臺灣及亞洲地區具廣大影響力的指標性音樂，更曾被美國《時代》雜誌評為「世界七大女歌星」和「世界十大最受歡迎的女星」，今年特地舉辦一系列活動，從1月29日「永恆巨星鄧麗君-央廣流動藝術饗宴」、4月份「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」決賽及9月份「鄧麗君浮空頭影」等活動，希望藉由多元且親民方式，來傳唱永遠的歌姬鄧麗君名曲，喚起歌迷對她的思念。

文化觀光處長陳璧君說，在每個人的心裡面都有一首鄧麗君的歌，為了廣大歌迷，1月29日「永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴」將在虎尾央廣數位影音基地舉行，邀集曾獲第七屆《超級星光大道》第三名的舞思愛、創作歌手許書豪、創作女聲徐丹丹等歌手，重新傳唱鄧麗君名曲，以及鳳鳴齋與生存空間創作復古歌中劇，也將在音樂會中首次亮相。

陳璧君指出，此次選在虎尾央廣辦理永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴，別具意義，中央廣播電台虎尾分台2014年登錄為雲林縣文化景觀，又稱定遠電台，在冷戰時期，此電台與臺南天馬電臺負責對中國的短波廣播，具歷史及戰略價值。

後期央廣也有許多軟性的節目，都在介紹台灣社會的繁榮，尤其是鄧麗君時間，許多大陸聽眾都全家圍在收音機前收聽，所以才有「白天聽老鄧、晚上聽小鄧」的順口溜，近期由縣府出資修復，設置音樂噴泉，也在此次音樂會首度亮相，讓鄧麗君的音樂在此重現。

▲1月29日鄧麗君日，縣府於虎尾央廣舉行「永恆巨星鄧麗君-央廣流動藝術饗宴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府希望將虎尾央廣打造成數位影音基地，期盼中央給予經費挹注重建修繕，活化並回復昔日風采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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