未成年騎士「攔腰撞」消防車　16歲少年頭部重傷昏迷

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區26日凌晨4時許，溪尾街一棟民宅發生火警，警消獲報派出多輛消防車趕赴救災，但其中一輛水箱車行經慈愛街口時，遭到一名16歲少年騎機車從側邊高速撞上，少年連人帶車倒地，頭部撕裂傷昏迷被送醫急救。警方已在現場拍照採證，並派員到醫院了解案情，初步了解水箱車當時有鳴警報器、開警示燈，確切事故原因及肇事責任有待釐清。

▲水箱車在執勤途中，遭到16歲少年騎車撞上。（圖／記者游宗樺攝）

▲水箱車車門鈑金凹陷，少年所騎機車也嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，該水箱車隸屬於三重分隊，事發時正趕赴火警現場，沿路開啟警報器與警示燈，行經溪尾街、慈愛街路口時，水箱車放慢車速通過路口，但突然傳出「碰！」一聲巨響，一名16歲蔡姓少年無照騎車，竟高速撞上水箱車左側，導致駕駛座車門鈑金凹陷受損。

警消得知有同仁的車輛遭撞，派出救護車到場查看，發現少年倒地頭部冒出大量鮮血，雖有生命跡象但陷入昏迷，於是緊急將他送往新光醫院急救，而水箱車內警消均無受傷。警方已派員到場拍照採證，已排除水箱車駕駛酒駕，受損水箱車的賠償事宜及肇事責任有待後續調查釐清。

▲地面留有少年血跡。（圖／記者游宗樺攝）