9水砲齊發！新雲梯車加入高雄救災　避免「城中城」46死悲劇重演　

▲歷經高雄城中城大火之後，高雄市添9部雲梯車加入搶救行列 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為強化消防救災量能，高雄市政府爭取中央特別統籌分配稅款3億2127萬，購置雲梯車及化學消防車共15輛消防車輛。其中雲梯車9輛均已全數報到，並配發至高雄市各區域，提升高空救援量能。

高雄市消防局表示，本次購置9輛雲梯車分別有50公尺雲梯車2輛、30公尺雲梯車7輛。車體均搭載芬蘭原裝Bronto Skylift梯臂，救援籃架更可承重達500公斤，另搭配觸控式電腦螢幕，全車雲梯系統螢幕均可同步顯示畫面並附監控系統，便利消防指揮官參考即時畫面，即時調整消防戰術。另更在車側加裝歐規紅藍警示燈，提高雲梯車行駛及操作時的警示作用，可增加消防人員駕駛及操作的安全性。

▲歷經高雄城中城大火之後，高雄市添9部雲梯車加入搶救行列。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雲梯車是消防人員進行高空搶救作業時，最主要的救災戰力。目前高雄市轄區共計有26輛雲梯車輛，依各地區建築物及轄區特性進行配置，平均每2個分隊即配一部雲梯車，提供高市消防人員於搶救當下立即升梯執行救援任務，並透過高空人員疏散、救援，將受困高樓民眾立即救出，更可廣泛運用於鐵皮屋工廠及化學工廠火警搶救，除了進行射水滅火之外，亦可進行高空防護射水避免火勢再度擴大延燒。