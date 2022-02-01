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12星座「惡婆婆特質」一次揭露！在巨蟹媽面前狂放閃GG了

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲千萬別在巨蟹座婆婆面前放閃，否則會勾起她的忌妒心。（示意圖／視覺中國）

 記者李佳蓉／綜合報導

過年到了，許多已婚人妻的惡夢也跟著來了！小從要返家幾天、大到要張羅多少道年夜菜，與婆婆的恐怖戰火一觸即發。健康網站《潮健康》邀請星座專家Iris分析12星座「惡婆婆特質」，勸告婆媳間的戰爭是萬年必修學分，夾縫中生存的男人摸不清也看不懂，一旦遇上婆婆更年期，恐讓你「延畢」好多年。

專家Iris在頻道中從生活習慣、溝通技巧及金錢觀念分析12星座的惡婆婆特質，究竟該如何對應一次看：

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－生活習慣

1.巨蟹座

建議夫妻相處千萬別太親密！由於婆婆空巢期加上孩子都已成家立業後，在她腦海裡盤旋的就是老公從寶寶一路被她撫養長大的畫面。老婆再想和老公膩在一起，在巨蟹婆婆面前都要記得保持社交距離，並且時不時找機會誇獎婆婆。有時也要讓他們母子倆獨處。

2.處女座

龜毛的婆婆挑剔又魔鬼式碎念超級煩，嘴上總是說還好、不一定會坑聲，但你所做的一舉一動全看在她眼裡。例如拖一個地很簡單，但對處女婆婆而言可不一樣，你得全遵照她的SOP，把地板當作汽車保養在處理，讓人招架不住。

12星座「惡婆婆特質」一次看！在巨蟹媽面前狂放閃GG了。（圖／截自潮健康YouTube）

3.摩羯座
自認是苦過來的摩羯婆婆，認為娶媳婦要娶賢娶德，因為她本身就是賢慧又有美德的良家婦女，常會認為「有什麼我做得到，你做不到的？」非常重視效率及時間觀念，因此千萬別浪費她寶貴時間，若你本身立志要成為台灣好媳婦，這款婆婆非常適合你。

4.射手座
射手婆婆非常隨心所欲又自由瀟灑，個性屬於樂天派，可愛又好相處，卻容易讓你忘了分寸，只因為沒有長輩架子。生活相處上若有遇到這種婆婆，可得要自己注意了。

－溝通技巧

5.牡羊座
牡羊婆婆對於「說話語氣」非常注重眉角，例如你可能只是「嘖」了一聲或是說話稍有轉折，她情緒一來就炸了。

6.雙子座
很喜歡溝通、愛說話的雙子婆婆，也很反覆無常，你會發現她會執著或停滯不前，明明心裡已經有答案卻不說，只是想要聽一個附和她的答案。建議這時採用引導式的問話，如「媽你覺得呢？如果是你的話你會怎麼做？」先套出她的想法，以避免倆人價值觀不同而踩雷。

7.天蠍座
面對天蠍婆婆，你最好零瑕疵、零謊言，要走真實路線，雖然不夠完美但她會覺得你有點可愛。因為她可是用毛細孔在偵測你，因此千萬不要在天蠍婆婆面前假鬼假怪，演出她喜歡的樣子，反而不中她的心。雖不能說謊，但要掌握說話的藝術，例如婆婆變胖不能直說，而是要碗轉換個方式，「媽我覺得健康最重要，你現在有點豐腴好看多了～」。

12星座「惡婆婆特質」一次看！在巨蟹媽面前狂放閃GG了。（圖／截自潮健康YouTube）

8.水瓶座
和水瓶婆婆相處要像朋友，她對你的喜惡只有一線之隔，她是很豁達、愛自由的星座，可能隨時會消失在你們的生活中。彼此間對尊重的拿捏有點困難，但你要懂得隨機應變，要多給她空間，但說話不需要有上級與下屬的感覺。

9.雙魚座
要避免隱私話題，雙魚婆婆有很多秘密，想分享自然會告訴你。此外，因婆媳間都有各自的宗教信仰自由，若有不同，互相尊重很重要。

－金錢觀念

10.金牛座
非常講求高CP值的金牛婆婆，你要懂得做帳，讓她知道你有用心的量入為出，送她的禮物要選對，不需要選貴的。

11.獅子座
海派、大方又捨得花的獅子婆婆，為了追求好的生活品質，很願意把錢花在刀口上或喜歡的事物上，因此若本身花錢觀念與她不同，不要刻意比較、或和她聊理財，因為她比你更會賺錢，要改用「請教」的方式才會更得人疼。

12.天秤座
天秤婆婆自認審美觀與品味非常好，若不知道什麼原因造成品味下滑與改變，要懂得去欣賞她，說些甜言蜜語。

生活中遇到難搞婆婆實在難免，若碰到更年期ING更是難以對付。因此微笑藥師廖偉呈提醒，身為媳婦的你可以先改變她的心態，因有些人很在意老化、情緒跟著大受影響，此時轉換心態很重要，要學會正向、樂觀面對，可想做「老化是智慧跟經驗的累積」，只要婆婆心念一轉，心情自然跟著改變。

此外，廖偉呈建議，媳婦們可多帶婆婆外出運動，因為研究顯示，若每天運動30分鐘可改善許多更年期症狀。最後也可購買保健品補充，包括可改善情緒不穩及更年期熱潮紅的大豆異黃酮；臉上開始出現細紋，則可攝取蜂王乳，上述皆為天然荷爾蒙的前驅物質。但他也提醒，若婆婆家族有乳癌或子宮頸癌、子宮肌瘤相關病史，千萬不要服用。

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