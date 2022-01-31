超準「麻將心測」！憑直覺抓1張牌　秒懂年初運勢

▲過年怎麼能少得了和親友上桌切磋牌技呢？（圖／ETtoday資料照）



記者陳怡靜／綜合報導

今天是除夕，一家人圍爐吃完年夜飯後，不免俗地要上桌摸個幾圈試試手氣，也能小賭怡情，打麻將可是過年必備娛樂消遣。許多人為了求財神眷顧，甚至會穿上紅色內衣褲，希望能把把開胡、自摸到手軟！《ETtoday新聞雲》幫大家設計了一個小測驗，圖中牌桌上有四張牌，分別有九萬、六條、五筒和東風，憑直覺選出一張牌，來測你的年初運勢吧！

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一、選擇 六條 的你：

新年的開頭生活有些平淡，萬事並不會有特別的起伏和變化，其實趁機享受一段寧靜的時光也是不錯，如果你是個不安於現況的人，不妨趁這個機會多多審視自己，擬定個長期計畫、重新調整生活步調，未來必定能有所突破！

二、選擇 九萬 的你：

新年的起始也許會碰上一點小亂流，會感到有些無助、灰心喪志，不過好在都能順利化險為夷，記得做事不要太急躁衝動，在做任何決定前也要三思，才能避免失誤發生喔～如果覺得心煩意亂，不妨趁休假多親近大自然，給自己放空、沉澱一下心情，充飽電後再出發！

三、選擇 五筒 的你：

新年的起始會獲得不少貴人的相助，平時人際關係良好的你，也許會碰上一些棘手難題，不過千萬別被眼前的考驗給消磨掉士氣，關鍵時刻身邊的親友會不吝嗇對你伸出援手，無私的提供協助與想法，讓你關關難過關關過！

四、選擇 東風 的你：

這一年可謂「勢如破竹」，你是個做事積極、正向且具有旺盛精力的人，新年一開始各方面都會有意想不到的收穫，在人際、事業和金錢上運氣都超旺！工作或學業有很大的機會能獲得上司或師長的賞識，好好把握這段時光為自己衝刺一番吧！不過要記得千萬別得意忘形、過於張揚，否則好運來得快，去得更快。