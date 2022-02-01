國民黨37秒街舞影片瘋傳！百萬網紅也朝聖　3個月達83萬次觀看

記者黃巈禾／台北報導

還記得國民黨街舞影片嗎？前國民黨立委沈智慧擔任街舞運動協會理事長，在臉書分享一支「第一屆中正盃全國街舞錦標賽」賽事資訊影片，結果政治人物們魔性肢體動作讓網友歪樓，一度在網路上瘋傳。《東森新媒體ETtoday》帶您一同回顧精采影片。

國民黨主席朱立倫、新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、國民黨立委蔣萬安以及立委洪孟楷，分別在鏡頭前做出CHOREOGRAPHY、HIPHOP、LOCKING、BREAKING、POPPING等街舞動作。

藍營政治人物跳起來動作卡卡，以及難以形容的舞感，影片一出後，立刻吸引大票網友朝聖，其中還包括百萬網紅阿滴。不管網友如何毒舌留言，沈智慧仍一一回覆「謝謝大家喜歡這個趣味的影片，推薦給大家這次專業的活動宣傳影片」，並附上Youtube宣傳片。

街舞運動協會副會長徐立剛也親自留言，「理事長這樣做跟我沒關係喔~我覺得國民黨有很多好的民意代表，但我還是不贊成體育賽事拍這種比較尷尬的宣傳片的，祝福理事長！」

▲桃園議長邱奕勝也大秀舞技。（圖／翻攝沈智慧臉書）

面對外界批評街舞宣傳政治化，沈智慧現身說法時落淚。沈智慧表示，中正盃能成為指定比賽，是經過2年的努力，包含陳玉珍、林奕華、洪孟楷、蔣萬安都無數次給予支持與肯定，最後體育署核定中正盃和指定盃街舞大賽，但經費只有10萬，這是教育體制下的一個活動，10萬怎麼做？她四處張羅3、400萬預算，政治人物是她找的，他們給她很多支持，包括提供選手獎金、預算。

沈智慧透露，經費還差30萬，「我這幾天，努力到…快瘋，找個地方還被拒絕，我真的快瘋了，做街舞有錯嗎？政治人物做事有錯嗎？我真的要說，徐立剛，你是街舞圈的孩子，真的不要再這樣把你自己給玩完了，你要我公布你的錄音帶嗎？真的，夠了，我們一起為街舞來努力，真的不要這樣惡搞了！我今天請老師來，我不會跳啊，沒有錯啊！我請黎明技術學校跳舞的老師專程教我，我找我的姐妹淘，我們開始從今天練起，終於有一天我練好，好不好」。

「全民瘋街舞不行嗎？」沈智慧說，一位父親打電話說想跟女兒一起跳街舞，希望明年可以辦親子組，「我說好，我錯了，我錯了」，愛街舞不分年齡，不分政治，不分政治人物和商人，不分藍綠，大家一起努力好不好，「不要再用有色眼光看我了，我只是一個普通的人，不是現任立委，我也不是有錢的立委，以前到現在，我努力了，我盡力了，真的不要再傷害我」。