▲沈智慧。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨9日拿下中二選區，也守住無黨籍立委林昶佐，被視為「雙殺」國民黨。針對中二補選，國民黨前立委沈智慧批評是一場不公平的選舉，民進黨炒作意識型態、民粹，不管證據就批鬥攻擊，是共產極權。沈還說，自己難過到呼吸都快喘不過來，但再難過，她也不願妥協，會燃燒自己的生命，爭取台灣的未來，因此她要投入國民黨中常委選戰。

沈智慧11日在臉書表示，剛剛打完中二選區，感觸很深，這是一國打一人，雖敗猶榮，但這是一個不公平的選舉，執政黨掌控中選會、媒體、名嘴、網路、立院、中央政府，民進黨一直在控訴國民黨的過去，然而民進黨正在超越曾經他所對抗的「獨裁」。

「操控網軍、媒體洗腦民眾，立院不分是非、不管人民利益的只為黨服務。」沈智慧批評民進黨，炒作意識型態、民粹，訓練人民，只要貼上紅色標籤，不管證據就是批鬥攻擊，只要反對，就是查水表、秋後算賬，這是共產極權、民粹操作的最大特徵，民進黨已經青出於藍了。

沈智慧表示，台灣民主得來不易，但我們國家的政治已經烏煙密佈，在民進黨的操作下法紀不彰、綱紀不存、倫理不在。

沈智慧還透露，午夜夢回，胸口隱隱作痛，難過到呼吸都快喘不過來，但就算再難過，她也不願妥協，「這是我的國、我的家」，還是會燃燒自己的生命，去爭取台灣的未來。

沈智慧強調，鼓勵大家，要堅持衛國衛家的信念，團結及支持國民黨，而她將義無反顧的投入中央委員，中常委的選戰，站在第一線勇敢的彪悍的和民進黨繼續拼鬥下去。

▼沈智慧臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）