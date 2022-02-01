大年初一「12禁忌」報你知！ 早餐別吃稀飯：當心窮整年

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大年初一「12禁忌」！ 　早餐別吃稀飯：當心窮整年

睡眠,睡覺,起床（圖／達志／示意圖）

▲大年初一有諸多禁忌，早上別催促他人起床。（圖／達志／示意圖）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初一是農曆新年的開端，也是春節中最重要的一天，象徵著除舊布新，而這天也有諸多習俗要注意，像是不能睡午覺、吃藥，甚至吃稀飯等等，如果不小心觸霉頭，恐怕會影響整年運勢，以下整理出12項禁忌，教大家如何趨吉避凶，迎接滿滿好運！

一、忌灑水、掃地與倒垃圾

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大年初一記得不要打掃，以免將「財氣」也一起被掃出門，這也是為何大掃除必須要在過年前完成。

二、忌叫人全名或催起床

初一早上千萬別直呼名諱叫人起床，意味著被叫得整年都會「被他人催促、逼迫」的感覺，連帶影響運勢。

三、早餐忌吃稀飯、開葷

過去傳統社會，稀飯是給窮人家在吃的，因此大年初一早餐就吃稀飯，恐「窮一整年」。不僅如此，早餐也不宜吃葷，俗話說：「初一早吃菜恰贏吃全年齋」，早餐吃素以示對神明的尊敬。

地瓜粥。（圖／資料照）

▲初一早餐避免吃稀飯。（圖／資料照）

四、忌吃藥

新年第一天吃藥，會給人一種不太健康的感覺，建議身體健康的人在這天也避免吃補品，不過若是慢性病或是病況緊急必須治療則不在此限，還是要聽醫生的話按時服藥。

五、忌使用刀具

剪刀等刀具有「破」的意涵，未來恐與人發生紛爭或遇到破財之事。

六、忌早上洗頭、洗澡、洗衣

初一一早洗頭洗澡，意味著將整年的財運和好運一併洗掉。而民間流傳初一、初二是水神生日，因此衣物最好等到初三再洗，以免得罪水神。

七、忌借錢、討債

傳統習俗認為，「初一借了別人錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」，最好不要有借貸行為，而欠錢也不要欠過年，債務最好在年前還清，否則恐影響財運，讓自己無債一身輕過好年。此外，新的一年若是向人討債，不但會讓人觸霉頭，對自己也不好，若是要討錢，最好在初五過後，才能守住財。

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲大年初一千萬別和人借錢或討債。（圖／記者劉維榛攝）

八、忌打破物品

在華人世界裡，不論是否逢年過節，「破」在錢財或安危上都有不祥之意，特別是過年期間都需要別留意。如果真的不慎打破碗盤，務必要將碎片放進紅色紙袋中，直到初五再丟掉，象徵「碎碎（歲歲）平安」。

九、忌回娘家

出嫁的女兒若是在初一這天回娘家，意味著會把娘家「吃窮」，最好還是選在初二或初三的日子再回去。另有一說是，婆家在過年期間會有親戚來拜年，媳婦要在家幫忙，才會有初一不能回娘家一說。

十、忌睡午覺

台語有句俗諺說：「男睡田崩，女睡廚垮。」睡午覺有懶惰的象徵，若是在大年初一午睡的話，會對來年的事業運產生不利影響，所以最好不要在這天睡午覺。

午休，睡覺，睡眠，趴睡，休息。（圖／達志／示意圖）

▲大年初一避免睡午覺，去外面走走春吧！（圖／達志／示意圖）

十一、忌口出惡言

雖然平常就要盡量避免說壞話，不過新年期間更應多說吉祥話，千萬不要口出惡言，特別是髒話和三字經更是大忌，父母也別在這天打罵孩子，一家人歡喜和樂過好年。

十二、忌燈全關

燈光象徵著光明與希望，許多人會在新的一年到廟宇點光明燈，這也是燈的重要。大年初一應讓家中保持開燈明亮的狀態，迎接展新的一年，因此夜晚不能將燈全部關掉，尤其是家中有供奉神明更是要留意，若將燈全關，會使得新的一年前途黯淡無光。

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