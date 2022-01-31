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接力運-20馳援東加　解放軍海軍071兩棲船塢登陸艦除夕「出征」

▲舷號987兩棲登陸艦「五指山艦」。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍海軍舷號987兩棲登陸艦「五指山艦」。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

解放軍今（31）日宣布，海軍艦艇071兩棲船塢登陸艦「五指山艦」及091綜合補給艦「查干湖艦」從廣州出發，啓運第二批中國援助東加王國物資。陸國防部發言人譚克非表示，這批運送的救災物資共計1400餘噸，包括移動板房、拖拉機、發電機、水泵、淨水器、應急食品、醫療防疫器材等物資。

▲解放軍空軍運-20運輸機。（圖／翻攝央視軍事）

▲執行首批援助東加王國物資任務的解放軍空軍運-20運輸機。（圖／翻攝央視軍事）

據了解，大陸首批援助東加物資是由解放軍兩架最新型大型運輸機運-20負責執行任務，經過經過往返近30小時，兩萬多公里的長途飛行，最終於29日17時安全返陸，這也是解放軍對外證明運-20的即戰力及執行力已完全具備作戰需要的要求。

運-20編隊指揮員吳健表示，「這次受領赴湯加運送救災物資任務雖然路途遙遠，途中還遇到強對流天氣、火山灰等不利條件影響，但我們精心做好應對措施，確保本次運輸任務安全穩妥，彰顯了中國軍隊踐行使命的能力與擔當。」

▲舷號905的茶干湖艦,援助東加王國物資。（圖／翻攝央視軍事）

▲裝載於解放軍海軍艦艇內的援助東加王國物資。（圖／翻攝央視軍事）

而第二批運送援助物資的任務則落在海軍艦艇編隊上，同時，這也不是解放軍海軍首次對湯加王國執行人道主義援助任務。據了解，執行本次任務的五指山艦是解放軍現階段的主力兩棲登陸作戰艦艇，而查干湖艦則是專門為航母編隊建造的首款排水量超4萬噸級的補給艦，航速大幅提升。

相較於運-20空中救援物資編隊，海上運輸編隊搭載的物資更多，運輸物資大約1400餘噸。此外，海上運輸編隊還可視情況為湯加提供更多醫療服務。據了解，五指山艦便配有專業醫療衛生人員和裝備，可提供疫情防控和醫療救治能力。

▲舷號905的茶干湖艦,援助東加王國物資。（圖／翻攝央視軍事）

▲舷號905的茶干湖艦。（圖／翻攝央視軍事）

大陸軍事專家宋忠平強調，五指山艦可以搭載直升機、氣墊登陸艇、衝鋒舟等，這些裝備在緊急時刻可以用於救災，尤其是直升機能在救援中發揮極大作用，「遇緊急情況時，五指山艦設有醫療救護艙，有完備的戰場救護設施，其本身就是一個救助平台，具備綜合救援能力。並且在關鍵時刻，五指山艦還可以承擔撤僑的任務。」
 

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