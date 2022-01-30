影／他返台機場心臟驟停倒地　解放軍醫「跪地CPR」鬼門關前搶命

記者鄭思楠／綜合報導

上海浦東國際機場T1航站樓裡一名準備搭機返台的男子28日上午突然暈倒，所幸現場有3名正在候機的大陸軍醫即時出手相救。目前，這名台灣男子目前已脫離險境，正在醫院接受治療。

據上海《新民晚報》報導，28日10時許，上海浦東國際機場T1航站樓一位男性旅客突然暈倒，失去意識。現場有人立即高喊，「這邊有人摔倒了，現場有沒有醫生……。」

在聽到呼救聲後，隨即有3個人衝過來。其中2人是準備返鄉探親的大陸海軍軍醫大學上海長海醫院的夫妻檔「軍醫」-肛腸外科副主任醫師閆飛虎和影像科主管護士卞承玲，另一人是大陸某部隊醫院護士。

▲台胞心臟驟停。（圖／翻攝自影片）

閆飛虎發現，男子瞳孔放大、牙關緊閉、肌肉處於痙攣狀態，口腔中有很多分泌物，判斷是心臟驟停，「我們立即用紙巾清理了分泌物，使其氣道開放，便於後續人工呼吸。」

3人立即進行對這名男子進行CPR搶救，按約4、5分鐘後，這名旅客才逐漸恢復呼吸，瞳孔也逐步縮小。閆飛虎回憶，「最讓我們振奮的是，他的意識也恢復了。我詢問他的狀態如何，他能點頭示意了。」

隨後，男子被送往醫院觀察，目前已無大礙。事後得知，被救的邱姓男子是準備返鄉的台灣民眾。他表示，自己當天3點多就起床從深圳出發，準備在上海轉機回台，中間沒怎麼進食、喝水，候機時就突然失去意識，萬分感謝醫護人員及時出手相救。

閆飛虎事後說，「在群眾最需要的時候，能夠衝得上、救得下、治得好，是每名軍醫必備的素質和擔當。」