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中國「實踐-21」衛星成功拖走太空垃圾　地球同步軌道有望清空

▲▼大陸西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天通一號03星發射升空。（圖／新華社）

▲「實踐-21」衛星成功拖走失效的北斗導航衛星。（示意圖／新華社）

記者林彥臣／綜合報導

中國的「實踐-21」衛星在26日，成功發揮了太空拖船的作用，將一顆失效的北斗導航衛星從地球同步軌道（GEO）上拖離，進入「墓地軌道」。這項技術有望將壅擠的地球同步軌道上清空，替新的衛星騰出空間。

美國「突發防務」（Breaking Defense）於26日，率先報導了「實踐-21」拖走太空垃圾的消息，並且引述商業空間監測公司ExoAnalytic Solutions的分析認為，「實踐-21」似乎正在發揮太空拖船的作用。

「實踐-21」在2021年10月24日發射，中國官媒《新華社》當時報導指出「實踐-21號衛星主要用於空間碎片減緩技術試驗驗證」。

根據BBC報導，「實踐-21」在中國被冠上了「太空清道夫」和「衛星保鏢」等名稱，甚至還有人期待有朝一日，「實踐-21」衛星能將中國廢棄在太空有歷史意義的衛星送回地球。

BBC指出，據美國空軍大學（Air University）發表的研究報告，「實踐-21」衛星被認為是中國版的研發「在軌服務、組裝、製造任務」（OSAM）項目中的一顆實驗衛星。OSAM是美國美國國家航空航天局（NASA）的重要項目之一。

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