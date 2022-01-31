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新北男丟一袋上垃圾車　兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！環保局怒了

▲▼新北男丟一袋上垃圾車　兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！環保局怒了。（圖／新北市環保局）

▲新北男丟一袋回收上垃圾車，兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！（圖／新北市環保局）

記者許力方／綜合報導

過年9天連假，家家戶戶大掃除返鄉，垃圾清運需求大增，新北市29日晚間接連發生清潔隊員遭毆打及垃圾車起火事件，有清潔隊員駕駛資源回收車在新店執勤時，遇到一名楊姓男子拋丟垃圾，他趕緊下車制止，反遭一頓暴打，導致臉部骨折流血送醫。另外，板橋一輛垃圾車收運途中突然爆炸，疑似因垃圾中有鋰電池，被擠壓後起火，所幸經緊急滅火控制火勢。

事發於29日晚間7時許，清潔隊員駕駛資源回收車到新店路附近收垃圾、回收時，33歲司機準備停車，遇到一名楊姓男子遠遠就要拋丟整袋資源回收物上車斗，司機見狀嚇得趕緊下車，上前制止，未料楊男兒子在旁看到，不滿家人挨罵，突然出現嗆聲理論，期間還掏出棍棒敲擊車體，甚至變本加厲，打開車門朝司機揮拳，導致司機當場血流如注，送醫後有鼻骨骨折及腦部鈍傷情況，案發後清潔隊即刻報警處理，並對楊男提出妨害公務及傷害告訴。

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▲▼新北男丟一袋上垃圾車　兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！環保局怒了。（圖／新北市環保局）

▲▼新北男丟一袋上垃圾車　兒掏棍「暴打司機」骨折噴血！環保局怒了。（圖／新北市環保局）

▲板橋收運到鋰電池，垃圾車開一半爆炸冒煙。（圖／新北市環保局）

第二起事件則是發生於板橋區三民路，29日晚間8時許，一輛循線垃圾車於收運途中，突然後車斗竄出火苗，疑似因所收垃圾中含有鋰電池，經過擠壓後起火，所幸清潔隊員緊急停靠路旁，並使用滅火器處置後，迅速控制火勢，沒有造成人員或車輛損傷。

環保局強調，請民眾確實做好垃圾分類，嚴禁將易引發爆炸或火災的高壓瓶、瓦斯罐、電池等直接丟入垃圾壓縮車內，其他如粉末、香枝金紙等易燃物或水銀溫度計、腐蝕性液體等危險物品亦應妥善處理後包妥交付清運，若對各類物品處理及交付方式有不清楚的地方，可上「回收物品易查通」網頁查詢，垃圾清運時間及收運點查詢請搜尋「新北樂圾車」網站，請大家共同維護垃圾收運的安全，平安順利過好年。

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