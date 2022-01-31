上路前留意！蘇花、南迴返鄉車潮多　全台24條易塞省道一次看

▲蘇花改易於初一至初三湧現返鄉車潮。（圖／記者游芳男翻攝）



記者許維寧／台北報導

交通部於1月28日至2月6日期間執行春節連續假期交通運輸計畫，交通部公路總局也規劃24條易壅塞路段並預判尖峰時段，民眾上路前可多留意。

因應春節連假即將到來，公路總局提前規劃春節期間24處省道易壅塞路段，包含主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等。

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根據公路總局資訊指出，省道主要幹道易受返鄉影響，如台9線蘇花改、南迴公路等，年初一至初三間易壅塞，台1線水底寮路段則年初一至初六都要留意車流，台61線鳳鼻路段則是初一至初三易壅塞，初四至初六則是下半天車潮較多。

觀光風景區聯外道路，台2線萬里到大武崙小年夜以及初一至初五均車多壅塞，台2線關渡到淡水自小年夜前週末就會車多壅塞，初三至初五碰上走春潮，預計也會再出現一波車潮。台3線大溪到慈湖路段則是小年夜車多外，初一到初五預計也會湧現可觀的車流。

新春參拜地點，台3丙線竹山紫南宮初ㄧ到初四預計都會有信眾湧入；至於銜接國道受到匝道儀控影響的路段，需留意者包括台9線接國5頭城交流道，初一至初六上半天均壅塞；台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道初一至初五分別為上半天和下半天壅塞。

此外，公路總局也提醒，今年春節期間台9線蘇花路廊將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻至香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月3至5日（初三至初五）封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。