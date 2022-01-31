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陰莖最長的男人！　美男演員34公分大鵰擊敗俄巨屌妖僧

▲▼美國34分工大鵰男演員。（圖／翻攝自Jonah Falcon Instagram）

▲沙俄巫師拉斯普京28.5公分陰莖輸給美國大鵰男演員的34公分。（圖／翻攝自網路／Jonah Falcon Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

陰莖大小一直是男性相當在意的重點，歷史上「陰莖最長的男人」紀錄也不斷被推翻，在美國大鵰男演員法孔（Jonah Falcon）出現之前，最世界最知名的就屬俄羅斯「巨屌妖僧」，不僅巨根長達28.5公分，本人荒淫縱慾還喜歡蒐集處女的頭髮。

「巨屌妖僧」拉斯普京（риго́рий Ефи́мович Распу́тин）出生於沙俄時期1869年1月22日，年輕時就是個縱慾過度的無賴，被村裡人嫉妒的同時又被看不起。他30多歲時成為巫師，因成功預言俄羅斯某地三月會發生乾旱而成名，之後在1905年被在「黑色百人團」的帶領下，進京拜見聖彼得堡的俄國沙皇尼古拉二世、皇后亞歷山德拉，並被兩人篤信為神僧。

在宮廷內逐漸受到信任後，拉斯普京不只能隨意進出，還繼續揮舞大鵰與宮女們縱情玩樂，甚至連皇后亞歷山德拉也栽在他的「巨大魅力」之下，淫蕩事蹟傳遍聖彼得堡後，許多皇宮貴族開始盯上他。

據傳親王由蘇波夫在1916年12月29日設下「肉體鴻門宴」，將妻子伊琳娜公主的肉體作餌，引誘拉斯普京進房後暗殺他。之後關於暗殺過程的謠言傳開，據說拉斯普京在吃下摻有氰化物的蛋糕和葡萄酒後，身體毫無反應，令尤蘇波夫相當震驚，因為一般人只要吞下及少量的氰化物，就會在短時間內迅速死亡。

▲▼俄羅斯「巨屌妖僧」拉斯普京死後，陰莖被切下保存。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼拉斯普京死後，巨根被保存在博物館工人觀賞。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼俄羅斯「巨屌妖僧」拉斯普京死後，陰莖被切下保存。（圖／翻攝自維基百科）

尤蘇波夫立刻開槍擊中拉斯普京，但拉斯普京不僅突然甦醒，還在中三槍、被啞鈴敲打頭部後繼續抵抗，之後被丟入冰凍的河面下才終於死亡；根據當時法醫驗屍結果，拉斯普京溺水足足8分鐘之久才死去。

拉斯普京死後，人們爭相欣賞他的28.5公分巨根，甚至將他的陰莖完整切除後保存於聖彼得堡一間博物館，直到今天都相當嚇人。

拉斯普京的巨根紀錄也在排行榜上占據第一名許久，直到1981年美國男演員法孔出生，長大成人後他的身高僅175公分，陰莖卻足足超過13.5英吋（約34.4公分），「超巨根」消息傳出後更改變他的一生。

▲▼美國34公分大鵰男演員。（圖／翻攝自Jonah Falcon Instagram）

▲▼法孔表示，大鵰也有大鵰的困擾。（圖／翻攝自Jonah Falcon Instagram）

▲▼美國34公分大鵰男演員。（圖／翻攝自Jonah Falcon Instagram）

法孔說他曾因為陰莖過大而在試鏡角色時多次被拒絕，還在搭飛機時被海關當成褲襠有凶器而握住，遭遇的麻煩比許多人想像的還多，但他也因此變成了電視名人。

法孔在節目上說過，他的陰莖光是包皮的長度，就能夠完整包覆住一個門把，還自豪地說人生不需要豪車或槍枝，只要一根巨屌他就是世上最具男子氣慨的人，還因此吸引許多好萊塢女星和他發生性關係，甚至有好幾位奧斯卡金像獎得主，但他並未透露任何人的姓名。

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